Войти
20.09.2018
РИА Новости

Ъ: требования по локализации строительства судов не коснутся верфи "Звезда"

407
0
0
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список требований, которым с 2019 года должны соответствовать суда, чтобы признаваться произведенными в РФ, но для верфи "Звезда" критерии гораздо мягче, пишет газета "Коммерсант".

Такое признание требуется заказчикам судов для получения госсубсидий, а в будущем - и для перевозок углеводородов по Севморпути. Так, российской верфи (к ним относятся и расположенные на территории ЕАЭС) нужно будет владеть правами на проектную и конструкторскую документацию. Корпус должен быть полностью произведен и собран в РФ, верфь должна обеспечить монтаж основных систем, оборудования и механизмов, достройку, проведение швартовных и ходовых испытаний. Российскими должны быть краны, система управления и автоматики, двигательная установка (для мощностей до 10 МВт), судовая арматура, основные судовые системы.

Однако эти жесткие требования не будут распространяться на верфь "Звезда" на Дальнем Востоке, которая при строительстве ледоколов, судов ледового класса водоизмещением более 50 тысяч тонн, танкеров, сухогрузов, а также паромов дедвейтом более 8 тысяч тонн может ограничиться только владением проектной документацией, формированием корпуса и проведением швартовных испытаний. Даже корпус не требуется полностью производить в РФ, но общая стоимость товаров и работ "Звезды" в стоимости судна должна составлять не менее 30% к 2019 году, 50% к 2022 году, 70% к 2025 году и 100% к 2035 году, пишет газета.

В Минпромторге изданию пояснили, что проекты по созданию судостроительных комплексов, требующие больших капитальных вложений, с целью последующего выхода на рентабельное производство нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. В министерстве не исключили, что в дальнейшем требования будут скорректированы.

Источники издания отметили, что проблемы могут возникнуть с производством основного оборудования, в том числе двигателей, винторулевых колонок, систем очистки и так далее. По ряду позиций отечественное судостроение не может обойтись без импортных комплектующих, для судов типа "река-море" доля такого оборудования достигает 40% общей стоимости, заявил газете источник в судостроительной отрасли. Запрет на импорт неизбежно увеличит стоимость оборудования, замедлит сроки строительства и окупаемости судов. По его мнению, это сделает бессмысленными меры господдержки, приведет к сворачиванию программ обновления флота, закрытию верфей и пароходств.

Другой собеседник газеты согласен, что поправки нанесут серьезный удар по мелким заказчикам, строящим флот "река-море",- они не смогут воспользоваться господдержкой, поэтому им станет проще строить флот в Турции и Китае.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Турция
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
20.09.2018
Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"
20.09.2018
Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами
19.09.2018
Рождение "цифровой фабрики"
19.09.2018
"Пакет" взрывного интереса
18.09.2018
Алексей Рахманов: все, что нам нужно, — просто дружная и слаженная работа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 10:44
  • 7469
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.09 10:36
  • 94
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 20.09 10:32
  • 1
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 10:31
  • 3
Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ
  • 20.09 10:29
  • 1
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
  • 20.09 10:28
  • 1
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным
  • 20.09 10:21
  • 109
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 10:12
  • 1
На МКС появятся специалисты по дыркам
  • 20.09 09:22
  • 10
Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20
  • 20.09 08:47
  • 8
Уволившийся конструктор "русского Falcon 9" назвал главное достижение SpaceX
  • 20.09 08:40
  • 4
Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
  • 20.09 08:28
  • 5
Греческих "Соколов" превратят в "Гадюк"
  • 20.09 06:18
  • 141
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 20.09 05:36
  • 35
В России ответили на критику "Арматы"
  • 20.09 05:17
  • 14
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"