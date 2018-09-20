Россия обеспечит дополнительную безопасность своих военных после катастрофы Ил-20 в САР

В трагедии с Ил-20 не были соблюдены российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и назвал происшествие "цепью трагических случайных обстоятельств". Москва обеспечит дополнительную безопасность своих военных в САР, подчеркнул Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал "Известиям", что необходимо налаживать коммуникацию России, стран западной коалиции и Израиля. Самолет-разведчик Ил-20 был сбит 17 сентября во время отражения сирийской стороной атаки израильских ВВС.

"Мы должны в этом серьезно разобраться"

Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших членов экипажа Ил-20.

— Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда, беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей, — заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Нынешняя ситуация отличается от инцидента, когда российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем, тогда произошла преднамеренная атака, отметил президент.

Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить дополнительную безопасность российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет, — сообщил Владимир Путин. — Но, безусловно, мы должны в этом серьезно разобраться. А наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано.

Ответные действия России будут направлены "прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и наших объектов в Сирийской Арабской Республике", добавил глава государства.

— И это будут такие шаги, которые заметят все, — заявил Владимир Путин.

Уже вечером во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры по инициативе израильской стороны.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В этом случае также не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций.

Ответные меры

Обороноспособность российской военной базы в Хмеймиме находится на достаточном уровне, заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Депутат отметил, что необходимо улучшать коммуникацию между Россией, странами западной коалиции и Израилем.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

ВС РФ небходимо усилить защиту военных объектов от воздушных угроз, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Действия, которые предпримут наши военные в сложившейся ситуации, в первую очередь будут связаны с усилением системы противовоздушной обороны наших военных объектов. Подобные инциденты должны предотвращаться заранее. Уровень наших ПВО позволяет это сделать, — отметил сенатор, подчеркнув, что ни России, ни Израилю в нынешних условиях не выгодна военная или дипломатическая эскалация в двусторонних отношениях.

С российским политиком согласен и бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Эксперт отметил, что подобные инциденты не идут на пользу двусторонним контактам между Россией и Израилем.

— Поскольку основная цель России в данном случае — обеспечить безопасность своих вооруженных сил, то полагаю, это будут дополнительные средства ПРО и ПВО, которые будут введены в Сирию, возможно, изменится дислокация этих систем, — сообщил Яков Кедми.

По его словам, эти шаги позволят частично или полностью ограничить возможности израильских ВВС в сирийском воздушном пространстве.

Анатомия трагедии

Российский разведывательный самолет Ил-20 исчез с радаров около 22:00 понедельника. В этот момент он находился в 35 км от берегов Сирии. На борту было 15 российских военнослужащих. По данным "Известий", в состав экипажа входили два пилота, бортовой техник, штурман, радист, переводчик и девять операторов разведывательного оборудования. Все они погибли.

Генерал-майор Игорь Конашенков во время официального заявления по поводу крушения самолета Ил-20 в Сирии Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, Ил-20 выполнял разведку в Идлибской зоне деэскалации. По словам министра, самолет искал "места хранения и сбора беспилотных летательных аппаратов, которые из этой зоны вылетают и наносят удары по разным районам Сирии".

— Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200, — заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. — Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону.

В свою очередь, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что ответственность за случившееся несут Дамаск, Иран и "Хезболла". В пресс-службе подтвердили, что "ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил". По данным израильской армии, там "осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По словам нескольких источников "Известий", знакомых с ситуацией, несмотря на плохую погоду, в тот день (гроза, облачность, слабый ливневый дождь, температура воздуха составляла +21 градус) израильские истребители должны были визуально наблюдать Ил-20. На тот момент видимость составляла около 6 тыс. м, а самолет заходил на посадку с включенными огнями.

— Предварительно можно сказать, что израильские ВВС наносили удар группой по одной цели, — отметил экс-командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Шли в плотном строю на расстоянии порядка 30–100 м друг от друга. По всей видимости, они приблизились к Ил-20 на расстояние порядка 300–400 м и выстроились практически в одну линию по отношению к стреляющей С-200. После пусков истребители выполнили противоракетный маневр с максимальными перегрузками. Ракета потеряла цель и перенацелилась на наш самолет.

В момент ракетной атаки Ил-20 закончил выполнять полетное задание, заходил на посадку и был максимально уязвим, рассказал "Известиям" бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Группа F-16 подлетела максимально близко к российскому самолету, — рассказал эксперт. — На локаторах комплексов ПВО все самолеты слились в одну крупную цель. Когда сирийская С-200 открыла огонь, истребители получили предупреждение о ракетном нападении и рассыпались, а на линии огня остался только менее маневренный и более заметный Ил-20.

Флот брошен на поиск

Как рассказали "Известиям" несколько информированных источников в российском военном ведомстве, первыми на место катастрофы Ил-20 прибыли катера "Раптор" с боевыми пловцами ПДСС. Эти силы входят в состав военно-морской базы в Тартусе и занимаются ее охраной от возможных диверсий и террористических актов. Ранее военнослужащие ПДСС и экипажи "Рапторов" также первыми обнаружили обломки истребителя Су-30СМ ВКС Сирии, разбившегося в мае этого года.

Первыми на место катастрофы Ил-20 прибыли катера "Раптор" с боевыми пловцами ПДСС Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Прибывшим силам удалось обнаружить первые фрагменты конструкции самолета. Чуть позже к поиску подключился противодиверсионный катер "Грачонок". Его оборудование способно обнаруживать даже мельчайшие предметы на глубине в несколько десятков метров. В район падения самолета были направлены восемь кораблей, катеров и судов ВМФ России. В этом списке два уникальных корабля: "Селигер" и "Профессор Николай Муру". Они оснащены оборудованием для глубоководных работ, в том числе и подводными беспилотными аппаратами. "Селигер" во вторник был поднят по тревоге и экстренно покинул Севастополь.

Ил-20 — один из самых секретных самолетов в авиапарке Минобороны России. Машина создана на базе пассажирского Ил-18. Серийно Ил-20 производились с 1968 по 1976 год на московском авиазаводе "Знамя труда". В настоящее время машины прошли глубокую модернизацию. Ил-20 оборудованы РЛС бокового обзора, инфракрасными сканерами, оптическими датчиками, системами спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.

Кирилл Гулов, Эльнар Байназаров, Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Роман Крецул, Богдан Степовой