Крушение Ил-20 в Сирии: кого винит Америка

Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20

Крушение российского самолета Ил-20 с 15 военными на борту - "очень печальная вещь", заявил президент США Дональд Трамп и обвинил в трагедии армию Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным соболезнования и отметил важность координации по безопасности между двумя странами. Путин же подчеркнул, что сирийцев подставили ВВС Израиля, нарушившие суверенитет САР.

Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 и гибель 15 военнослужащих ВС РФ в Средиземном море вызвало сочувственную реакцию не только в России. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне заявил, что гибель российских военных - "очень печальная вещь", сообщает НСН.

"Учитывая имеющиеся факты, мне кажется, Сирия сбила российский самолет", - добавил американский лидер.

Российское Минобороны считает, что, хотя сирийская ПВО и сбила Ил-20, ответственность за это несет Израиль, спровоцировавший сирийцев. Вскоре после крушения российского Ил-20 президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Путин подчеркнул, что Ил-20 оказался под огнем противовоздушной обороны Сирии из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов в ходе военных дейcтвий.

Подобные ситуации происходят также и потому, отметил Путин, что ВВС Израиля продолжают нарушать суверенитет Сирии. Российский лидер призвал Тель-Авив не допускать подобных трагедий в будущем.

Как сообщает Кремль, израильский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных. "Для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Биньямин Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией", - говорится в заявлении.

Нетаньяху также приказал командующему ВВС Израиля Амикаму Норкину прилететь в Москву, чтобы передать российской стороне материалы о действиях израильской авиации в день катастрофы.

Кроме того, израильский премьер согласился с российским президентом, что необходимо продолжать координацию по военным действиям в Сирии, несмотря на крушение самолета ВКС РФ. По его словам, "очень важна координация в сфере безопасности между Израилем и Россией - за последние три года она предотвратила множество потерь с обеих сторон".

Ранее Путин назвал крушение Ил-20 "цепью трагических обстоятельств" и принес соболезнования родным и близким погибших офицеров и солдат.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, - это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Что касается сравнения с известными событиями, когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в 2015 году турецкий истребитель сбил российский самолет сознательно, а в случае с инцидентом над Средиземным морем ВВС Израиля "не сбивали наш самолет".

Российский президент заявил, что ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих РФ в Сирии и эти меры будут "заметны всем", сообщает ФАН.

Официальная версия крушения Ил-20, по данным Минобороны РФ, звучит следующим образом: в понедельник около 22:00 мск четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии. Атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от местонахождения французского фрегата "Овернь" и заходившего на посадку на авиабазу "Хмеймим" Ил-20. Таким образом, Израиль специально создал опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом месте. В результате погибли 15 российских военнослужащих, добавил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Отдел "Армия"