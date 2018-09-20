Ударная сила: "Гарри Трумэн" вошел в Средиземное море

Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" вошел в Средиземное море

В Средиземное море вошла ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", сообщает пресс-служба американского 6-го флота. По словам командующей флотом адмирала Лизы Франкетти, возвращение авианосной ударной группы позволит США работать вместе с союзниками по НАТО. На борту "Гарри Трумэна" дислоцированы 90 самолетов и вертолетов, а сопровождают авианосец ракетный крейсер и четыре эсминца.

Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), вошла в Средиземное море и начала выполнять операции в зоне ответственности 6-го флота ВМС США.

"Мы рады, что АУГ во главе с "Гарри Трумэном" вернулась в нашу зону ответственности, и рассчитываем продолжить работу с контр-адмиралом Юджином Блэком и его командой, поскольку мы проводим полный спектр морских операций",

- заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м флотом ВМС США со штабом в Неаполе. По словам вице-адмирала, возвращение АУГ "Гарри Трумэна" дает возможность работать и тренироваться вместе с союзниками американцев по НАТО и региональными партнерами.

"Это повысит нашу общую готовность обеспечить безопасность и процветание в регионе для всех", - подчеркнула вице-адмирал Франкетти.

Авианосец "Гарри Трумэн" несет на своем борту ударную группу из 90 самолетов и вертолетов. Общая численность АУГ - около 6,5 тыс. военнослужащих. Группа покинула порт Норфолк в штате Вирджиния еще 11 апреля и отправилась в "плановый поход в район Ближнего Востока".

Корабли авианосной группы могут не только участвовать в контртеррористических операциях, но также отражать баллистические ракеты, проводить разведывательные и обсервационные мероприятия.

Кроме атомного авианосца, в состав соединения входит ракетный крейсер USS Normandy ("Нормандия") с системой противоракетной обороны "Иджис" и 122 ракетами разных типов на борту. Крейсер и авианосец сопровождают четыре ракетных эсминца типа "Арли Берк": сам USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, а также USS Farragut и USS Forrest Sherman ("Балкли", "Фаррагут" и "Форрест Шерман"). В сумме эскадренные миноносцы несут 240 крылатых ракет "Томагавк".

Впоследствии к АУГ присоединились также эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс" (USS Jason Dunham и USS Sullivans). Также американские корабли в настоящий момент сопровождает фрегат германского ВМФ "Гессен".

Согласно заявлению Пентагона, авианосная группа численностью 6,5 тыс. моряков направлена в регион Ближнего Востока в рамках "регулярной ротации" - она должна сменить группу авианосца "Теодор Рузвельт". Это плавание стало для АУГ "Гарри Трумэна" первым после 10 месяцев ремонта и тренировок.

В задачи "Гарри Трумэна" входит "обеспечение безопасности на море и театре совместных усилий с союзниками и партнерами", говорится в заявлении Пентагона. Также он должен будет обеспечить "возможность критического ответа и повысить уровень взаимодействия и дальнейшее военно-морское присутствие [США в регионе Европы и Ближнего Востока]".

"Гарри Трумэн" и приписанное к нему 1-е крыло палубной авиации (Carrier Air Wing One) последний раз выполняли задачи в ближневосточном регионе в 2015 году - в рамках операции международной коалиции во главе с США "Непоколебимая решимость" по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России). АУГ вернулась из похода в 2016 году, спустя восемь месяцев.

Впоследствии постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не завершат "все свои задачи". Она добавила, что президент Трамп "наблюдает за ситуацией", и выразила уверенность в том, что "очень сложные отношения между США и Россией со временем изменятся".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила: администрация президента США надеется, что ее партнеры и союзники в регионе взвалят на свои плечи большую военную и финансовую ответственность по обеспечению безопасности на сирийской территории.

"Задачи миссии США не изменились - президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят ее возрождение", - подчеркнула представитель Белого дома.

Сейчас у берегов Сирии сложилась весьма неспокойная обстановка. Хотя ВВС США и не предпринимают активных действий против сил Башара Асада, военная авиация Израиля периодически наносит удары по сирийским объектам. Последний инцидент произошел вечером 17 сентября, когда в результате сложных боевых действий сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих.

Около 22:00 мск четыре истребителя ВВС Израиля нанесли удар по сирийским объектам в Латакии. Атаку произвели со стороны Средиземного моря, вблизи от местонахождения французского фрегата "Овернь" и заходившего на посадку на авиабазу "Хмеймим" Ил-20. Таким образом, Израиль создал опасную ситуацию для кораблей и воздушных судов в этом месте.

Отдел "Армия"