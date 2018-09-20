"ВСМПО-Ависма" и Boeing запустили производство комплектующих в "Титановой долине"

Вертолеты Sikorsky UH-60A Black Hawk армейской авиации США в Афганистане. На переднем плане медицинский эвакуационный вертолет с номером 88-26050 из состава роты "С" 3-го батальона 82-го полка армейской авиации авиационной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии. Таринкот, октябрь 2009 года.

По мнению губернатора Свердловской области, новый производственный комплекс закрепляет за регионом статус одного из лидеров в авиационной промышленности.

Производственный комплекс "Ural Boeing Manufacturing 2.0" - совместный проект "ВСМПО-Ависма" и Boeing - открылся в Свердловской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Об этом в среду сообщил в своем Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс "Ural Boeing Manufacturing 2.0". Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионов-лидеров в авиационной промышленности ", - написал он.

По словам Куйвашева, на церемонию открытия приехала большая американская делегация: посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен и президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. "Я напомню, что "ВСМПО-Ависма" и Boeing сотрудничают с 1997 года", - добавил глава региона.

Он отметил, что предприятие будет специализироваться на механической обработке титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. "Объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей. Созданы 230 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Предприятие входит в госкорпорацию "Ростех". Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. ВСМПО является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов Boeing Commercial Airplanes.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в России, она включает две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения. На новой площадке "Уктус" в Екатеринбурге разместят предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.