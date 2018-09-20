Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что снаряды неуправляемой авиационной ракеты "Оскол" (РС-80) калибром 80 миллиметров были успешно испытаны с помощью фронтового бомбардировщика Су-24. Однако заявления украинского лидера были встречены в соцсетях с юмором.

"Ракеты были испытаны на всех режимах полета и при различных погодных условиях на фронтовом бомбардировщике Су-24М, одном из наиболее мощных самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ. Во время этих стрельб новые ракеты полностью подтвердили свое соответствие заявленным характеристикам", - написал Порошенко.

Но пользователи соцсетей усомнились в том, что неуправляемые ракеты (НУРС) - столь мощное оружие. Как отметил один из комментаторов, "С каких пор НУРСы стали мощным оружием… У Украины нет ни противорадарной ракеты, ни противокорабельной, есть только Х29, которые требуют серьезной модернизации… Никто на свете НУРСами не играется".

Другой обратил внимание, что гордиться особо нечем, даже на технике, участвовавшей в презентации, была облуплена краска.

Также пользователи отметили, что Су-24 по нынешним временам "самолет антикварный или трофейный. На таких сейчас только в Африке летают".

"НУРСы, оружие перемоги?, - написал еще один комментатор. - Пусть этот Су-24М передаст привет Р-73 или Р-77. Или ПВО, как сделали многочисленные "литаки" на юго-востоке, уткнувшиеся носом в землю".

Константин Волков