Нового конкурента российскому "Бережку" попытались создать на Украине

На Украине представили боевой модуль "Спис", который предназначен для установки на легкую бронетехнику.

Сообщается, что эту "новинку" можно монтировать как на машины советского производства, такие как БТР-60, БТР-70, БТР-80, БМП-1, БМП-2, так и на американские М-113 и на новый украинский бронетранспортер "Варан".

Основным оружием модуля может быть 30-мм автоматическая пушка 2А72 или ее украинский клон ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет ПКТ и 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 или его украинская копия. Также установлены противотанковые управляемые ракеты "Барьер".

"Спис" принципиально мало чем отличается от других украинских боевых модулей, таких как "Вий", "Десна", "Дуплет", "Парус", "Сармат", "Штурм" - всего около 20 штук, которые создаются в надежде на получение своего куска от пирога госзаказа.

Украинские эксперты их не раз критиковали за применяемые устаревшие технологии, неспособные обеспечить высокую точность стрельбы, и плохую надежность.

Разумеется, все данные изделия не выдерживают сравнение с российскими разработками, например, с боевым модулем "Бережок", который оборудован современной системой управления огнем с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Все это позволяет уверенно поражать цели в любое время суток.

В отличие от украинских поделок, которые неоднократно были скомпрометированы различными международными оружейными скандалами, отечественная продукция хорошо экспортируется и начинает поступать в Российскую армию.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев