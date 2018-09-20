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20.09.2018
Российская газета

Нового конкурента российскому "Бережку" попытались создать на Украине

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Боевой модуль "Спис"
Боевой модуль "Спис" (Украина).
Источник: rg.ru

На Украине представили боевой модуль "Спис", который предназначен для установки на легкую бронетехнику.

Сообщается, что эту "новинку" можно монтировать как на машины советского производства, такие как БТР-60, БТР-70, БТР-80, БМП-1, БМП-2, так и на американские М-113 и на новый украинский бронетранспортер "Варан".

Основным оружием модуля может быть 30-мм автоматическая пушка 2А72 или ее украинский клон ЗТМ-1, 7,62-мм пулемет ПКТ и 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 или его украинская копия. Также установлены противотанковые управляемые ракеты "Барьер".



"Спис" принципиально мало чем отличается от других украинских боевых модулей, таких как "Вий", "Десна", "Дуплет", "Парус", "Сармат", "Штурм" - всего около 20 штук, которые создаются в надежде на получение своего куска от пирога госзаказа.

Украинские эксперты их не раз критиковали за применяемые устаревшие технологии, неспособные обеспечить высокую точность стрельбы, и плохую надежность.

Разумеется, все данные изделия не выдерживают сравнение с российскими разработками, например, с боевым модулем "Бережок", который оборудован современной системой управления огнем с тепловизионным каналом и автоматом сопровождения цели. Все это позволяет уверенно поражать цели в любое время суток.

В отличие от украинских поделок, которые неоднократно были скомпрометированы различными международными оружейными скандалами, отечественная продукция хорошо экспортируется и начинает поступать в Российскую армию.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
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США
Украина
Продукция
2А72
M113 БТР
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
БТР-60
БТР-70
БТР-80
Сармат МБР
Проекты
Гособоронзаказ
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