"Зушка" превратила американский БТР M113 в машину огневой поддержки

В Ираке продолжают скрещивать образцы оружия и техники, изготовленные в разных странах. Так, на оставленные американцами гусеничные бронетранспортеры М113 были смонтированы 23-мм спаренные автоматические пушки ЗУ-23-2.

Скорострельные зенитные орудия находятся в защищенных вращающихся башнях, для лучшего обзора они оборудованы окнами с бронестеклами. Также были предприняты меры по защите самих бронетранспортеров как во фронтальных, так и в боковых проекциях - на них установили противокумулятивные экраны.

Благодаря всем новшествам устаревшая техника, по сути, обрела новую жизнь, став своеобразной машиной огневой поддержки. ЗУ-23-2 позволяет вести успешную борьбу с различными целями на дистанции до 2000 м.

Ранее в Ираке встречались М113, вооруженные советскими 14,5-мм установками ЗПУ-2, которые успешно применялись в боевых действиях против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

В качестве машин огневой поддержки также использовались шасси от поставленных СССР зенитных комплексов "Квадрат". Они остались в наследство от старой армии Саддама Хусейна. Их ракеты пришли в негодность, а сами гусеничные машины оставались на ходу. На них монтировали различное вооружение, в том числе упомянутые выше "зушки", усиливали защиту и отправляли в бой.

Несмотря на то, что иракские вооруженные силы сейчас получают современную боевую технику, в том числе Т-90С и БМП-3, пока отказываться от такой самостоятельно модернизированной техники не планируется.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев