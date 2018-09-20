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20.09.2018
Российская газета

"Зушка" превратила американский БТР M113 в машину огневой поддержки

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БТР M113
БТР M113.
Источник: rg.ru

В Ираке продолжают скрещивать образцы оружия и техники, изготовленные в разных странах. Так, на оставленные американцами гусеничные бронетранспортеры М113 были смонтированы 23-мм спаренные автоматические пушки ЗУ-23-2.

Скорострельные зенитные орудия находятся в защищенных вращающихся башнях, для лучшего обзора они оборудованы окнами с бронестеклами. Также были предприняты меры по защите самих бронетранспортеров как во фронтальных, так и в боковых проекциях - на них установили противокумулятивные экраны.

Благодаря всем новшествам устаревшая техника, по сути, обрела новую жизнь, став своеобразной машиной огневой поддержки. ЗУ-23-2 позволяет вести успешную борьбу с различными целями на дистанции до 2000 м.

Ранее в Ираке встречались М113, вооруженные советскими 14,5-мм установками ЗПУ-2, которые успешно применялись в боевых действиях против боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

В качестве машин огневой поддержки также использовались шасси от поставленных СССР зенитных комплексов "Квадрат". Они остались в наследство от старой армии Саддама Хусейна. Их ракеты пришли в негодность, а сами гусеничные машины оставались на ходу. На них монтировали различное вооружение, в том числе упомянутые выше "зушки", усиливали защиту и отправляли в бой.

Несмотря на то, что иракские вооруженные силы сейчас получают современную боевую технику, в том числе Т-90С и БМП-3, пока отказываться от такой самостоятельно модернизированной техники не планируется.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
M113 БТР
БМП-3
КУБ
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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