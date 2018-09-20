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20.09.2018
Интерфакс-АВН

Более 450 единиц нового вооружения и техники поступило в ЮВО

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Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа
Внезапная проверка боеготовности войск Южного военного округа.
Источник: © РИА Новости, Василий Батанов

Ростов-на-Дону. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 450 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и специальной техники поступило в подразделения Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Продолжается поступление новой техники в рамках перевооружения. В танковые и мотострелковые части округа и российские военные базы поступают современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, а также самоходные артиллерийские установки 2С19М2 "Мста-СМ". На вооружение авиационных подразделений и воинских частей ЮВО поступили около 10 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ3, а так же военно-транспортные самолеты Ан-148-100. Также, с начала текущего года более 20 комплексов пополнили подразделения БЛА ЮВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 2010 года в рамках выполнения гособоронзаказа в войска поступило более 8,5 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%

19.09.2018
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