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20.09.2018
Интерфакс-АВН

Пентагон в свой стратегии декларировал усиление борьбы с кибератаками России и Китая - ТВ

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Кибернетическое командование
Кибернетическое командование сухопутных войск США.
Источник: army-news.ru

Потенциальными врагами США в киберпространстве названы также Иран и КНДР

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пентагон намерен активизировать меры по обеспечению кибербезопасности в условиях активизации России и Китая в киберпространстве, сообщил телеканал Fox News.

В подготовленном мастерством обороны США документе по стратегии в области кибербезопасности, с которым телеканалу удалось познакомиться, говорится в частности: "Россия использовала киберинформационные операции, чтобы повлиять на наше население и бросить вызов нашим демократическим процессам".

Что касается КНР, то Пентагон отмечает, что Китай стремится красть конфиденциальную информацию у американского правительства и "институтов частного сектора."

В этих условиях, говорится в документе, Пентагон будет наращивать возможности обороны, чтобы " нарушить или остановить вредоносную киберактивность" в мирное время.

В военное время сформированное недавно киберкомандование США "будет готово действовать вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами" против противников Америки.

Потенциальными врагами США в киберпространстве в документе названы также Иран и КНДР.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность
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