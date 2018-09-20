Пентагон в свой стратегии декларировал усиление борьбы с кибератаками России и Китая - ТВ

Потенциальными врагами США в киберпространстве названы также Иран и КНДР

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Пентагон намерен активизировать меры по обеспечению кибербезопасности в условиях активизации России и Китая в киберпространстве, сообщил телеканал Fox News.

В подготовленном мастерством обороны США документе по стратегии в области кибербезопасности, с которым телеканалу удалось познакомиться, говорится в частности: "Россия использовала киберинформационные операции, чтобы повлиять на наше население и бросить вызов нашим демократическим процессам".

Что касается КНР, то Пентагон отмечает, что Китай стремится красть конфиденциальную информацию у американского правительства и "институтов частного сектора."

В этих условиях, говорится в документе, Пентагон будет наращивать возможности обороны, чтобы " нарушить или остановить вредоносную киберактивность" в мирное время.

В военное время сформированное недавно киберкомандование США "будет готово действовать вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами" против противников Америки.

Потенциальными врагами США в киберпространстве в документе названы также Иран и КНДР.