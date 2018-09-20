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20.09.2018
Интерфакс-АВН

Огнеметы "Солнцепек" впервые будут задействованы в российско-монгольских учениях "Селенга-2018" - ВВО

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Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А.
Источник: © Фото : Vitaly V. Kuzmin

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" будут впервые задействованы на совместных российско-монгольских учениях "Селенга-2018" в первой половине октября на полигоне "Бурдуны" в Бурятии, сообщает в среду пресс-служба Восточного военного округа.

"Впервые на предстоящем совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2018" огневую мощь продемонстрируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения войск Радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия", - говорится в сообщении пресс-службы округа, поступившем в "Интерфакс".

В документе отмечается, что ТОС-1А "Солнцепек" поступили в подразделения в мае, в подразделениях, вооруженных новой техникой, сформированы тяжелые огнеметные роты взамен огнеметных рот, что позволило увеличить их огневую мощь примерно в три раза.

19.09.2018
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