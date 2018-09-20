Фрегат "Адмирал Эссен" завершил визит на греческий остров Порос

Команда на борту сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ Адмирал Эссен, зашедшего с деловым визитом в греческий порт Порос. 17 сентября 2018.

Корабль продолжил выполнение задач в Средиземном море

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" завершил программу делового захода на остров Порос (Греция) и продолжил выполнение задач в Средиземном море. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Заход российского корабля на остров Порос был приурочен к 190-летней годовщине со дня установления дипломатических отношений между Россией и Грецией. В ознаменование этого события экипаж российского корабля принял участие в возложении венков к памятной доске на резиденции первого президента Греции Иоанниса Каподистрии", - сообщили в пресс-службе.

В период стоянки в порту для личного состава корабля были организованы экскурсии к достопримечательностям острова, связанным с историей российского флота.

Во время пребывания в порту Пороса корабль посетил чрезвычайный и полномочный посол России в Греции Андрей Маслов, а также сотрудники военного атташата и посольства.