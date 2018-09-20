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20.09.2018
ТАСС

Россия за два года подписала 20 оружейных контрактов со странами Африки

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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Ирина Калашникова

"Рособоронэкспорт" рассматривает африканские страны южнее Сахары в качестве стратегических и долгосрочных партнеров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и страны Африки южнее Сахары подписали 20 оружейных контрактов в течение последних двух лет.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

Как отметили в пресс-службе, компания рассматривает страны Африки южнее Сахары в качестве стратегических и долгосрочных партнеров. "Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим оценкам, региональный рынок вооружения и военной техники в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую тенденцию к расширению", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба.

По данным компании, рынок вооружения и военной техники в странах Африки южнее Сахары растет из-за ряда объективных факторов. "Среди них распространение международного терроризма, исламского радикализма, сохраняющаяся угроза морского пиратства. Кроме того, различные подразделения стран региона принимают активное участие в миротворческих операциях под эгидами ООН и Африканского союза", - отмечают в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" принимает участие в выставке Africa Aerospace & Defence 2018 в Претории (ЮАР), которая открылась 19 сентября и продлится до 23 сентября. На стенде компании представлено более 280 образцов продукции военного назначения.

Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты "Рособоронэкспорта" выделяют многоцелевые истребители семейства Су-30, многофункциональные фронтовые истребители МиГ29М/М2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Также африканские партнеры компании обращают внимание на военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М и "Ансат", отмечают в компании.

По оценке "Рособоронэкспорта", ожидается большой интерес иностранных делегаций к российской продукции, поставляемой для нужд сухопутных войск, в частности к бронетранспортерам БТР-80А, БТР-82А и специальной полицейской машине "Тигр". Из представленных средств ПВО в африканских странах отмечается высокий спрос на зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а также на переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С", сообщили в пресс-службе.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
ЮАР
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ансат
БТР-80
БТР-80А
БТР-82
БТР-82А
Верба ПЗРК
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Ми-35
Ми-35М
Ми-8АМТ
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