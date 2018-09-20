Войти
20.09.2018
ТАСС

Росгвардия может получить до десяти комплексов "Стена" к концу года

406
0
0
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии
Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии.
Источник: РИА Новости/Николай Хижняк

В "Калашникове" сообщили, что комплекс уже прошел испытания в московском ОМОНе

КУБИНКА /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Мобильные комплексы "Стена", предназначенные для защиты от агрессивно настроенных групп граждан, может получить Росгвардия в количестве до 10 единиц до конца года. Об этом сообщил представитель концерна "Калашников" на демоплощадке концерна в парке "Патриот".

Комплекс представляет собой бронированную машину, оборудованную высокими щитами с элементами шумо- и светоподавления и бойницами, через которые правоохранители могут вести огонь. Также он оснащен средствами фото- и видеофиксации. "Стена" изменяет свою ширину в зависимости от ширины улиц, на которых возникает необходимость разделить группы агрессивно настроенных граждан.


Комплекс Стена.
Источник: © Концерн "Калашников"

"По-моему, в этом году речь шла до десятка [машин "Стена"]", - сказал представитель концерна Калашников. Он отметил, что Росгвадия заказала такие комплексы для использования в проблемных регионах, но пояснил, что в концерне не знают, о каких именно регионах идет речь, их определяют в самой Росгвардии.

"Стена" уже прошла испытания в московском ОМОНе, сообщил собеседник. Он добавил, что комплекс и другие экспонаты выставки планируется сегодня продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину.

По информации "Калашникова", комплекс был инициативно создан для Росгвардии. После первичной апробации в подразделениях потенциального заказчика в него были внесены изменения в соответствии с требованиями правоохранителей, в частности в два раза (до 3,5 минуты) сокращено время приведения из походного положения в рабочее, из состава комплекса исключен водомет, усилена конструкция механизированного щита. В настоящее время идет подготовка к серийному производству "Стены", сообщается на сайте концерна.

19.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.09.2018
Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и электромотоциклы производства концерна "Калашников"
20.09.2018
Путин на экспозиции "Калашникова" в парке "Патриот" ознакомился с новыми образцами
21.02.2018
Полигон интеграции
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.09 10:36
  • 94
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 20.09 10:32
  • 1
Представленное президентом Порошенко новое оружие вызвало смех
  • 20.09 10:31
  • 3
Оснащенная комплексом высокоточного оружия подлодка "Кронштадт" проекта 677 будет спущена на воду в Петербурге и приступит к испытаниям - ВМФ
  • 20.09 10:29
  • 1
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
  • 20.09 10:28
  • 1
Путин заявил о превосходстве новейшего российского оружия над зарубежным
  • 20.09 10:21
  • 109
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 20.09 10:12
  • 1
На МКС появятся специалисты по дыркам
  • 20.09 09:22
  • 10
Шойгу: Россия не оставит без ответа действия Израиля, приведшие к гибели экипажа Ил-20
  • 20.09 08:47
  • 8
Уволившийся конструктор "русского Falcon 9" назвал главное достижение SpaceX
  • 20.09 08:40
  • 4
Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
  • 20.09 08:28
  • 5
Греческих "Соколов" превратят в "Гадюк"
  • 20.09 06:18
  • 141
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 20.09 05:36
  • 35
В России ответили на критику "Арматы"
  • 20.09 05:17
  • 14
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 20.09 04:43
  • 12
"Сухому" заложили разворот над Атлантикой