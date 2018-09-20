Росгвардия может получить до десяти комплексов "Стена" к концу года

В "Калашникове" сообщили, что комплекс уже прошел испытания в московском ОМОНе

КУБИНКА /Московская область/, 19 сентября. /ТАСС/. Мобильные комплексы "Стена", предназначенные для защиты от агрессивно настроенных групп граждан, может получить Росгвардия в количестве до 10 единиц до конца года. Об этом сообщил представитель концерна "Калашников" на демоплощадке концерна в парке "Патриот".

Комплекс представляет собой бронированную машину, оборудованную высокими щитами с элементами шумо- и светоподавления и бойницами, через которые правоохранители могут вести огонь. Также он оснащен средствами фото- и видеофиксации. "Стена" изменяет свою ширину в зависимости от ширины улиц, на которых возникает необходимость разделить группы агрессивно настроенных граждан.

Комплекс Стена. Источник: © Концерн "Калашников"

"По-моему, в этом году речь шла до десятка [машин "Стена"]", - сказал представитель концерна Калашников. Он отметил, что Росгвадия заказала такие комплексы для использования в проблемных регионах, но пояснил, что в концерне не знают, о каких именно регионах идет речь, их определяют в самой Росгвардии.

"Стена" уже прошла испытания в московском ОМОНе, сообщил собеседник. Он добавил, что комплекс и другие экспонаты выставки планируется сегодня продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину.

По информации "Калашникова", комплекс был инициативно создан для Росгвардии. После первичной апробации в подразделениях потенциального заказчика в него были внесены изменения в соответствии с требованиями правоохранителей, в частности в два раза (до 3,5 минуты) сокращено время приведения из походного положения в рабочее, из состава комплекса исключен водомет, усилена конструкция механизированного щита. В настоящее время идет подготовка к серийному производству "Стены", сообщается на сайте концерна.