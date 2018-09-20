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20.09.2018
Lenta.ru

SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос

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Luchnik-E
Лучник-Э» - новый российский ЗРК сверхближнего радиуса действия. Источник: Оружие России .

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила планы по доставке американского оружия в космос. Об этом пишет Defence One.

Президент и главные операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) во время ежегодной пресс-конференции ВВС США объявила о том, что компания готова участвовать в развертывании оружия в космосе для защиты США. "Если это требуется для обороны страны, то мы сделаем это", — заявила Шотвелл.

Отмечается, что на данный момент в США прорабатывают идею создания орбитального оружия направленной энергии, вроде космических лазеров, для обнаружения и уничтожения ракет из России, Китая и Северной Кореи. По словам бывшего руководителя НАСА и действующего заместителя министра обороны США по техническим вопросам Майкла Гриффина (Michael Griffin), к 2023 году Америка планирует создать в космосе "сенсорный щит" для противодействия гиперзвуковым ракетным комплексам России и Китая.

Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска доступа к гостайне из-за употребленного им в прямом эфире косяка с наркотиком. В ведомстве обратили внимание на употребляющего наркотик Маска, поскольку его компания SpaceX осуществляет космические запуски по их заказу и основатель компании имеет доступ к секретной информации.

19.09.2018
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