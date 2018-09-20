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20.09.2018
Lenta.ru

На МКС появятся специалисты по дыркам

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Космонавты
Космонавты.
Источник: Антон Белицкий / "Коммерсантъ"

Российские космонавты самостоятельно изучат обстоятельства появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09". Это будет сделано во время планового выхода в открытый космос 15 ноября 2018 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По итогам заседания специальной комиссии было решено провести подготовку экипажа, которые отправятся к бытовому отсеку "Союза". Космонавты вскроют теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия. Они проверят наличие герметика внутри корабля, что позволит определить, с какой стороны просверлили дырку и где она появилась — на Земле или в космосе. В настоящее время члены экипажа МКС получили инструкции и готовятся к будущей операции, которая продлится около двух часов.

По мнению российских специалистов, вероятность того, что отверстие просверлили на Земле, довольно мала. Самой комиссии не удалось определить причины появления дырки и найти предполагаемых виновников. Эксперты не выявили нарушения на заводе, где собирали "Союз МС-09". Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проделано в те 180 суток между тем, как "Союз" покинул цех в РКК "Энергии", и запуском на орбиту.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля "Союз", пристыкованного к российскому сегменту станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

19.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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1 комментарий
№1
20.09.2018 10:12
американцев не пускать на комплекс -дырок не будет....они еще и новичек пустят по станции...патологические провокаторы
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