США признали неспособность противостоять гиперзвуковым ракетам России

У американской армии нет возможности противодействовать гиперзвуковому оружию потенциальных противников. Имеющиеся в распоряжении перехватчики вряд ли смогут справиться с такими целями.

Об этом в беседе с обозревателем издания The National Interest Майлом Пеком заявил один из руководителей программы изучения ядерной политики фонда Карнеги Джеймс Эктон.

Агентство США по противоракетной обороне (U.S. Missile Defense Agency - MDA) всерьез обеспокоено способностью гиперзвуковых ракет России и Китая преодолевать систему ПРО.

- MDA открыто признала, что имеющиеся сейчас перехватчики не предназначены для борьбы с маневренными гиперзвуковыми ракетами, и что есть необходимость в их оптимизации для таких целей", - сказал Эктон.

Эксперт все же допустил, что некоторые из существующих в США противоракет могут достигать гиперзвуковой скорости, но отметил, что их маневренности недостаточно.

Именно поэтому MDA ищет возможности как можно скорее разработать систему с "максимальной маневренностью при минимальной потере кинетической энергии, а также позволяющую контролировать полет в гиперзвуковой среде". На эти цели ведомство запросило 120,4 миллиона долларов США. Предложения уже поступили, но все они сложны в реализации.

Кроме того, по мнению Эктона, разработка Соединенными Штатами гиперзвуковых перехватчиков может дестабилизировать международный контроль и спровоцировать гонку вооружений.

- Разработка систем территориальной обороны от баллистических ракет ближнего и среднего радиуса не может повлиять на обстановку. А вот гиперзвуковые перехватчики, нацеленные на межконтинентальные баллистические ракеты, вероятнее всего станут дестабилизирующим фактором, поскольку они будут препятствовать возможности ответного удара России или Китая, - заявил эксперт.

Тимур Алимов