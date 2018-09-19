Войти
19.09.2018
Российская газета

США признали неспособность противостоять гиперзвуковым ракетам России

338
0
0
THAAD
Ракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).
Источник: https://globaldefensenews.com/

У американской армии нет возможности противодействовать гиперзвуковому оружию потенциальных противников. Имеющиеся в распоряжении перехватчики вряд ли смогут справиться с такими целями.

Об этом в беседе с обозревателем издания The National Interest Майлом Пеком заявил один из руководителей программы изучения ядерной политики фонда Карнеги Джеймс Эктон.

Агентство США по противоракетной обороне (U.S. Missile Defense Agency - MDA) всерьез обеспокоено способностью гиперзвуковых ракет России и Китая преодолевать систему ПРО.

- MDA открыто признала, что имеющиеся сейчас перехватчики не предназначены для борьбы с маневренными гиперзвуковыми ракетами, и что есть необходимость в их оптимизации для таких целей", - сказал Эктон.

Эксперт все же допустил, что некоторые из существующих в США противоракет могут достигать гиперзвуковой скорости, но отметил, что их маневренности недостаточно.

Именно поэтому MDA ищет возможности как можно скорее разработать систему с "максимальной маневренностью при минимальной потере кинетической энергии, а также позволяющую контролировать полет в гиперзвуковой среде". На эти цели ведомство запросило 120,4 миллиона долларов США. Предложения уже поступили, но все они сложны в реализации.

Кроме того, по мнению Эктона, разработка Соединенными Штатами гиперзвуковых перехватчиков может дестабилизировать международный контроль и спровоцировать гонку вооружений.

- Разработка систем территориальной обороны от баллистических ракет ближнего и среднего радиуса не может повлиять на обстановку. А вот гиперзвуковые перехватчики, нацеленные на межконтинентальные баллистические ракеты, вероятнее всего станут дестабилизирующим фактором, поскольку они будут препятствовать возможности ответного удара России или Китая, - заявил эксперт.


Тимур Алимов

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
31.08.2018
"Америка беззащитна перед русским оружием"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.08.2018
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
21.08.2018
Новый российский бомбардировщик Ту-22М3М оценили в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:28
  • 4
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
  • 19.09 07:23
  • 45
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 19.09 07:21
  • 1
Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль
  • 19.09 07:06
  • 4
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 19.09 06:29
  • 1
Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20
  • 19.09 06:19
  • 2
SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии
  • 19.09 05:29
  • 11
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 19.09 05:20
  • 1
США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах
  • 19.09 05:17
  • 1
ВВС Перу получили первый отремонтированный Су-25
  • 19.09 05:12
  • 10
Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке
  • 19.09 05:10
  • 7465
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 04:55
  • 6
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 19.09 04:33
  • 10
"Сухому" заложили разворот над Атлантикой
  • 19.09 04:28
  • 1
Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"
  • 19.09 02:53
  • 1
Минобороны РФ закупит 18 стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С"