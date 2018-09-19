Обломки в море: Ил-20 собирают по частям

Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды

Фрагменты тел экипажа, их личные вещи, а также обломки российского самолета Ил-20, сбитого в Сирии, обнаружены в Средиземном море в 27 км от населенного пункта Баниас провинции Латакия, сообщили в российском оборонном ведомстве. В поисках задействованы восемь кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морского флота России.

Обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных подняли из воды, сообщает Минобороны РФ. "На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", - отметили в заявлении военного ведомства. Там также уточнили, что самолет упал в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

В поисковой операции участвуют восемь кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.

По информации Минобороны, на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится судно проекта 11982 "Селигер", специально оборудованное для проведения исследований. "На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Супер ГНОМ" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тыс. м, а также навигационное и гидроакустическое оборудование", - подчеркнули в ведомстве.

Российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем 17 сентября примерно в 23:00 по московскому времени. В момент ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля воздушное судно находилось в 35 км от побережья САР. Как выяснилось позже, его сбил С-200 ПВО Сирии. В результате все находившиеся на борту военные погибли.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что российский самолет был сбит сирийской противовоздушной установкой, но под удар его подставили самолеты Израиля.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сообщил он.

По словам Конашенкова, четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля ударили управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия 17 сентября около 22:00 часов. "Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря", - уточнил генерал-майор.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) России", - отметил он.

Кстати, после появления информации Минобороны России о ракетных пусках с французского фрегата в районе исчезновения Ил-20 Франция сразу же открестились от причастности к атаке на российский самолет. "Французская армия не имеет отношения к этой атаке", - передает France 24 заявление представителя Минобороны Франции.

Что касается израильской стороны, то она, как отметил Конашенков, не предупреждала Россию о готовящихся ударах по Сирии. "О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - подчеркнул военный.

В Минобороны РФ также заявили, что оставляют за собой право на адекватный ответ в отношении Израиля. "Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - отметил официальный представитель ведомства.

В то же время израильские военные, отвечая на заявления Москвы, утверждают, что к гибели самолета привел беспорядочный огонь сирийских ПВО.

"Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет", - отмечается в заявлении Армии обороны Израиля (IDF), опубликованном в твиттере.

В защиту своей позиции Израиль привел несколько аргументов. Военные подчеркнули, что сирийские ПВО вели "обширный и неточный огонь", ставший, по их мнению, причиной гибели Ил-20. Как заявили в IDF, когда сирийские ПВО выпустили ракеты, сбившие воздушное судно, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве. К тому же, по утверждению израильских военных, российский Ил-20 находился вне зоны нанесения ударов ВВС Израиля по целям в Латакии.

"Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов", - отметили в сообщении Армии обороны Израиля.

В то же время президент России Владимир Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими ВВС истребителем Су-24.

"Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш", - сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Путин пообещал, что Россия усилит меры безопасности своих военных в Сирии, что никем не останется незамеченным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и выразил уверенность в необходимости продолжить координации военных двух стран в Сирии.

"Нетаньяху подчеркнул важность продолжения координации в сфере безопасности между Израилем и Россией, которая за последние три года предотвратила множество потерь с обеих сторон", - цитирует РИА "Новости" канцелярию израильского премьера.

В то же время Нетаньяху выразил российскому коллеге соболезнования в связи с инцидентом в небе над Средиземным морем и возложил ответственность за происшествие на Сирию.

Лидия Мисник