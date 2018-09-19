Dat Viet (Вьетнам): Россия активно развивает "Черные дыры"

В отличие от ВМС США, где на вооружении числятся только атомные подводные лодки, Советский Союз и Россия сосредоточились на разработке дизельных подлодок. На Западе подлодки проекта 877 и 636 получили прозвище «Черная дыра» за их бесшумность. Но не только из-за этого они до сих пор считаются серьезной угрозой для военно-морских сил стран Запада, считает автор вьетнамского издания.

Помимо создания атомных подводных лодок, Россия разработала тип дизельной подводной лодки, известной как "Черная дыра".

В отличие от ВМС США, где на вооружении числятся только атомные подводные лодки, Советский Союз и Россия сосредоточились на разработке дизельных подводных лодок.

Хотя и считается, что атомные подводные лодки более долговечны и могут находиться в море в течение длительных периодов времени, дизельные подводные лодки имеют свои преимущества: они почти бесшумны, и поэтому их сложнее обнаружить и уничтожить.

После нескольких международных учений ВМС США с использованием подводных лодок ВМС Австралии, Канады, Швеции и Японии дизельные подводные лодки доказали свои преимущества и показали себя в качестве идеального средства уничтожения целей на поверхности воды и атомных подводных лодок.

В настоящее время ВМФ России оснащен дизельными подводными лодками проекта 877 и 636.3 "Варшавянка", которые были разработаны более трех десятилетий тому назад. Их присутствие было вполне достаточным для защиты российских территориальных вод, подтвердил журнал "Милитари Вотч" (Military Watch).

"Варшавянка" - одна из лучших подводных лодок в своем классе, также числящаяся в ВМС Польши, Индии, Ирана, Китая, Румынии, Алжира и теперь Вьетнама.

Последние версии этих подводных лодок работают так четко, что практически не поддаются обнаружению под водой, поэтому они гордо носят звание "океанских черных дыр".

В частности, подводная лодка класса "Варшавянка" оснащена сверхзвуковой крылатой ракетой "Калибр", способной уничтожать мишени на суше, в воде и под водой.

Они также оснащены современными минами и торпедами, а для уничтожения воздушных целей на них установлен ракетный комплекс "Стенла-3".

Основным преимуществом этих дизельных подводных лодок является их высокая выживаемость. Из-за особой формы корпуса, а также способности очень тихо функционировать, их сложно обнаружить вражеским кораблям.

Внешняя оболочка дополнена специальным резиновым покрытием, которое позволяет защитить судно от вражеского радиолокационного оборудования.

Независимая система циркуляции воздуха позволяет подводной лодке класса "Варшавянка" непрерывно работать под водой в течение 260 часов. Это меньше, чем может выдержать атомная подводная лодка, но для подводной лодки с дизельным двигателем это очень приличный срок.

В настоящее время российские судостроительные заводы активно изучают и совершенствуют дизельные подводные лодки, так как именно их любят и ценят клиенты по всему миру.

Подводная лодка класса "Варшавянка" до сих пор считается серьезной угрозой для военно-морских сил стран Запада.

В будущем подводные лодка класса "Варшавянка" будут заменены более современными подводными лодками проекта Лада 677 (одна из них проходит испытания). Этот новый класс подводных лодок будет вооружен лучшим оружием и будет иметь более низкий уровень шума.

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Нгуен Донг (Nguyn ng)