Путин: Не надо сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24

Президент России Владимир Путин прокомментировал причастность Израиля к крушению российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 и гибели 15 военнослужащих. На проходящей пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими военными бомбардировщика Су-24, передает РИА Новости.

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Российский президент в частности заявил, что в 2015 году турецкий истребитель сознательно атаковал российский фронтовой бомбардировщик Су-24 и сбил его. В случае же со сбитым Ил-20, ситуация совершенно иная, здесь можно говорить о цепи трагических случайных обстоятельств, так как израильский самолет не сбивал наш. Путин добавил, что когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда для всех, для страны и для близких погибших. Также президент принес соболезнования близким погибших.

Путин подчеркнул, что в связи с произошедшим инцидентом, Россия усилит меры безопасности своих военнослужащих, находящихся в Сирии и это "заметят все".

Российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО С-200 во время атаки израильской авиации на сирийские объекты в провинции Латакия, когда шел на посадку после проведенной разведки в Идлибе. На борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.

Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, в Тель-Авиве причастность к инциденту с российским самолетом отрицают, обвиняя в причастности к крушению "режим Асада", Иран и Хезболлу.