На Черноморском флоте апробировали нестандартный способ пополнения боезапаса корабля

ЦАМТО, 18 сентября. На Черноморском флоте (ЧФ) в ходе учения апробировали нестандартный способ пополнения боезапаса корабля в открытом море.

В морском полигоне флотские специалисты осуществили перегрузку торпеды с опытового судна на противолодочный корабль на ходу, а не в условиях постановки кораблей на якорь.

Торпеду с опытового судна ОС-138 перегрузили на малый противолодочный корабль "Суздалец", при этом корабли, будучи ошвартованными бортами друг к другу, осуществляли совместное движение.

Данный способ пополнения торпедного боезапаса был выполнен впервые, кроме того впервые для этих целей было использовано опытовое судно.

Нестандартный подход выполнения этой задачи был разработан и осуществлен на практике на Черноморском флоте как альтернатива классическому варианту пополнения кораблей данным видом боезапаса. Способ перегрузки на ходу позволяет сократить время операции и продолжить движение в заданном направлении, что является необходимостью при выполнении противолодочным кораблем основной задачи по предназначению, сообщает пресс-служба ЮВО.