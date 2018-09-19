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19.09.2018
РИА Новости

ВКС получили еще один отремонтированный бомбардировщик Ту-95МС

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Очередной отремонтированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС передан ВКС России, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

"11 сентября 2018 г. после выполнения капитального ремонта был передан экипажу Дальней авиации и успешно совершил перелет к месту своего базирования очередной самолет Ту-95МС с бортовым номером "54", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС, а также самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России является важной составляющей деятельности ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения - стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности - и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

18.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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