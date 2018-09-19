Концерн «Калашников» заключил соглашение о сотрудничестве с «Юнармией»

17 сентября на площадке демо-центра Концерна «Калашников» в Парке «Патриот» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между концерном и всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Свои подписи в документе поставили Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко и и.о. генерального директора АО «Концерн «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Сотрудничество концерна с «Юнармией» призвано не только развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения, но и дает возможность детям раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными продолжателями славных оружейных традиций и надежными защитниками своего Отечества», - прокомментировал и.о. генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Впереди у нас много совместных проектов и событий. На этой неделе в Ижевске пройдёт День оружейника, и на этом грандиозном празднике мы посвятим детей сотрудников концерна в юнармейцы, дав старт новой программе «Юный оружейник» в рамках нашего движения. Я рад, что с этого момента Концерн «Калашников» стал частью нашей большой юнармейской семьи», - отметил Начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

Среди ключевых направлений развития - совместные проекты, разработка образовательных материалов и познавательных программ, развитие и повышение интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержка одаренных детей и подростков.

Юнармейцы в Концерне «Калашников». Источник: kalashnikov.media

На базе концерна планируется создание Юнармейского центра для детей сотрудников и молодых людей, живущих в Удмуртии. В рамках центра будут реализованы программы по профориентации «Юнармеец в профессии».

После завершения церемонии подписания, юнармейцы посетили экспозицию концерна и ознакомились с производственными новинками, выпускаемыми на предприятии.