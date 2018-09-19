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19.09.2018
Калашников Media

Концерн «Калашников» заключил соглашение о сотрудничестве с «Юнармией»

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АО «Концерн «Калашников»
Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко и и.о. генерального директора АО «Концерн «Калашников» Владимир Дмитриев.
Источник: kalashnikov.media

17 сентября на площадке демо-центра Концерна «Калашников» в Парке «Патриот» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между концерном и всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Свои подписи в документе поставили Начальник Главного штаба «Юнармии», Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко и и.о. генерального директора АО «Концерн «Калашников» Владимир Дмитриев.


«Сотрудничество концерна с «Юнармией» призвано не только развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения, но и дает возможность детям раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности. Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными продолжателями славных оружейных традиций и надежными защитниками своего Отечества», - прокомментировал и.о. генерального директора Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.


«Впереди у нас много совместных проектов и событий. На этой неделе в Ижевске пройдёт День оружейника, и на этом грандиозном празднике мы посвятим детей сотрудников концерна в юнармейцы, дав старт новой программе «Юный оружейник» в рамках нашего движения. Я рад, что с этого момента Концерн «Калашников» стал частью нашей большой юнармейской семьи», - отметил Начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.


Среди ключевых направлений развития - совместные проекты, разработка образовательных материалов и познавательных программ, развитие и повышение интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержка одаренных детей и подростков.


Юнармейцы в Концерне «Калашников».
Источник: kalashnikov.media

На базе концерна планируется создание Юнармейского центра для детей сотрудников и молодых людей, живущих в Удмуртии. В рамках центра будут реализованы программы по профориентации «Юнармеец в профессии».


После завершения церемонии подписания, юнармейцы посетили экспозицию концерна и ознакомились с производственными новинками, выпускаемыми на предприятии.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Калашников Media
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
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