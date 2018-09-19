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19.09.2018
Военный паритет

"Зумвалты" займутся каннибализмом?

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Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000)
Эсминец USS Zumwalt (DDG-1000).
Источник: forum.militaryparitet.com

11 сентября эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) вышел из базы в направлении залива Сан-Диего, и впервые стали доступны фото полностью оснащенного корабля этого класса, сообщает thedrive.com 12 сентября. Корабль находится на боевом оснащении полтора года.

На первый взгляд, корабль не выглядит столь стелсовым, так как имеются нарушения гладких форм антеннами разных датчиков, например, систем спутниковой связи EHF и UHF диапазона ("шаровые" устройства), остались два обтекателя носовых пушек (несуществующих), есть новая мачта (временная), над ангаром видны "купола" 30 мм МЗАК Bushmaster. Эти системы заменили значительно более мощные 57 мм артустановки, которые были удалены в целях экономии.

Корабль оснащен мощной газотурбинной силовой установкой в виде турбин МТ30, созданных на базе ТРДД Trent 800 авиалайнера Boeing 777, которые обеспечивают полное электродвижение - это самое продвинутое в мире решение в этой сфере.

Третий (последний) в серии эсминец USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) находится в строительстве. Отмечается, что в целях экономии средств он будет иметь больше конструкций из стали (на двух кораблях использовались почти исключительно композиты), следовательно, ЭПР корабля возрастет.

ВМС США все еще думают над определением роли этих кораблей в системе вооружений флота. Недавно было решено, что эсминцы будут использовать в большей части как корабли для нанесения ударов по надводным и наземным целям. Известный военный эксперт Тайлер Рогуэй считает, что со временем возможен вариант, когда два корабля будут "каннибализированы" для того, чтобы хотя бы один корабль оставался в активной эксплуатации, так как малая серия не позволит производить дорогостоящие уникальные компоненты и устройства для "столь крошечного парка эсминцев этого класса".

18.09.2018
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
Boeing
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