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19.09.2018
Военный паритет

Лазер, рельсотрон, AMDR. Флот США получит крупные боевые корабли

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Крейсер Antietam класса Ticonderoga и авианосец Ronald Reagan
Крейсер Antietam класса Ticonderoga и авианосец Ronald Reagan в Филиппинском море.
Источник: forum.militaryparitet.com

Представители флота и военные специалисты говорят, что будущий корабль "должен быть достаточно просторным", чтобы иметь большой арсенал разного вооружения. По некоторым прогнозам, постройку первого корабля нужно начать в сроки, когда будет можно успеть заменить первый крейсер, выводимый из состава флота в 2023 или 2024 году, говорит адмирал в отставке, начальник Управления военно-морских операций надводных сил ВМС США Рон Боксол.

Выделение средств формально должно начаться в 2019 году, как только будет готов документ с описанием возможностей нового корабля. Предлагается оснастить корабль новыми видами оружия, как электромагнитные пушки и лазерные боевые установки, требующие "много дополнительной энергии". Эти требования возможно реализовать только в корабле достаточно больших размеров и очень мощной силовой установкой.

Таким образом, бортовая энергетика должна питать не только "прожорливые" радары, но и оружие направленной энергии и рельсотроны и "тому подобного". Боевой информационный центр будет оснащаться дисплеями большой площади, не "врезывая их в стены корпуса". Это означает, что дисплеи и консоли должны быть съемными для замены на более совершенные по течению времени.

Корабль будет иметь более мощные и дальнобойные ракеты, следовательно, УВП должна иметь увеличенные размеры ячеек для размещения "больших ракет". Ячейка должна быть такой, чтобы в ней можно было размещать несколько малых ракет (4 или 8 ) или одну большую. Новый корабль мыслится с РЛС Raytheon AN/SPY-6 AMDR (Air and Missile Defense Radar), которой оснащаются эсминцы новой версии DDG Flight III.

18.09.2018
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Страны
США
Компании
Raytheon
Проекты
Рельсотрон
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