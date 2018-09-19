F-35. Модернизация или смерть: прислушайтесь к урокам истории

Если вы идете на войну, вы должны быть лучше экипированы и вооружены, чтобы победить. Это было послание летчиков-ветеранов войны во Вьетнаме, известное мне, когда я вступил в службу в ВВС США в 1974 году. То же самое справедливо и сегодня. Поэтому меня беспокоят сомнения относительно будущего программы истребителей F-35, пишет ветеран ВВС Пит Гаварес (defensenews.com, 17 сентября).

Модернизация воздушного арсенала Америки с передовыми возможностями это не досужие слова. Невыполнение этого требования приведет к подрыву усилий американских вооруженных мил по всему миру и поставит экипажи самолетов и вертолетов на неоправданный риск при выполнении боевых полетов.

Здесь важен исторический контекст: воздушная война над Вьетнамом была невероятно формирующим опытом для ВВС. Самолеты приняли в бой, такие как F-4 Phantom и F-105 Thunderchief были разработаны в 1950-х годах, чтобы сражаться в ядерной войне. Война во Вьетнаме оказалось совершенно иным испытанием. Мы потеряли очень много людей из-за того, что не имели нужной техники и оружия. Авиаторы были полны решимости устранить эти недостатки, и после этой войны появилось новое "четвертое поколение" истребителей, учитывающих уроки Вьетнама.

В 1981 году я был капитаном ВВС, дислоцированным на базе ВВС Неллис, где находился один из этих истребителей, в то время новейший F-16 Fighting Falcon. Это был невероятный самолет, оснащенный передовыми технологиями, такими как ЭДСУ (Fly-by-wire flight controls) и избыточные компьютерные возможности управления полетом, неслыханная маневренность, а также беспрецедентное соотношение тяги и топливной эффективности.

Тем не менее, была одна проблема: наши ранние F-16 продолжали рушиться. За первые мои 44 дня на базе мы потеряли четыре самолета. Командирам авиакрыла посчастливилось продержаться месяц. На самом деле, в ходу была жуткая шутка: "Если вы хотите взлететь на новом самолете, не забудьте купить акр земли от конца взлетно-посадочной полосы для своей могилы".

Подобные проблемы "с прорезыванием зубов" ("детские болезни") испытывали и другие самолеты четвертого поколения. Тем не менее, все эти самолеты превратились в невероятно способных истребителей и стояли в качестве основы американской боевой авиации в течение последних 40 лет.

Все уровни военных структур и правительства обязались преодолеть технические проблемы и довести эти программы истребителей до конца. Это был буквально выбор: модернизация или смерть. Если в 60-е годы истребители ВВС Вьетнама вряд ли могли нам противодействовать, то мы не были уверены в том, что можем успешно выполнять миссии против новейших самолетов и средств ПВО Советского Союза в 1980-е и за его пределами.

Сегодня Америка находится на том же этапе. Истребители четвертого поколения, такие как F-15, F-16 и F/A-18, хорошо служили своей стране, но они больше неконкурентоспособны против современной вражеской обороны, и у них нет многих возможностей, необходимых для операций в современную информационную эпоху.

Успешный воздушный бой сегодня и завтра требует решений пятого поколения, и это решение называется F-35. Этот новый самолет доминирует в областях, которые определяют современный воздушный бой: стелс-технологии, передовые датчики, вычислительные мощности и способность взаимодейстовать в режиме реального времени с другими боевыми активами.

В то время как истребители последнего поколения были модернизированы для создания ограниченных элементов этих новых возможностей, такие атрибуты, как stealth, не могут быть "прикреплены" к устаревшему самолету. Идея о том, что мы должны продолжать летать на самолетах четвертого поколения, потому что они “достаточно хороши” и менее дороги, не отражают реальности. Попробуйте посадить вашего сына или дочь в устаревший самолет и ведите в воздушное пространство, контролируемое новейшими российскими и китайскими системами вооружения.

Озабоченность по поводу бюджета и графика роста стоимости F-35, основанного на проблемах раннего развития, в определенной степени обоснована. Но каждая новая военная авиационная программа — а ведь ни одна из них не была такой сложной и амбициозной как F-35 — попадала в турбулентность на ранних этапах. Кроме того, отказ от передового военного потенциала в будущем превратится в потерянные жизни и сданные стратегические позиции.

Летчики-истребители моего поколения смогли успешно выполнить свои миссии и возвращаться на базу на протяжении всей холодной войны, операций "Буря в пустыне", в Боснии, Косово и за их пределами, потому что летчики до нас построили этот мощный потенциал, они знали, что требует реальность. F-35 представляет собой следующий шаг в этом пути для ВВС, ВМС, КМП и наших союзников. Вчерашние технологии не принесут победы в потенциальных конфликтах против Китая, России и враждебных государств (таких как Иран), которые покупают или принимают у себя их военную технику. Наша страна и наши союзники нуждаются в F-35 сейчас, причем в количествах, которые позволят нашим силам одержать победу, поэтому мы не должны говорить “никогда больше” — снова.

Пит Гаварес (Pete Gavares) отслужил 28 лет в качестве летчика-истребителя в ВВС США, В 2002 году вышел на пенсию в звании полковника. Он выполнял боевые задачи в операции "Северная Вахта" (Operation Northern Watch).