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19.09.2018
ТАСС

Путин проведет в среду заседание Военно-промышленной комиссии

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Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перед началом мероприятия президент поучаствует в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День оружейника 19 сентября проведет заседание Военно-промышленной комиссии РФ, которое пройдет на территории выставочного комплекса военно-патриотического парка "Патриот" (Московская область). Об этом сообщила пресс-служба Кремля

Перед началом заседания глава государства примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных сил, которую совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм, призванный увековечить память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, возводится на добровольные пожертвования. Строительство планируется завершить в 2020 году - в год 75-летия Победы.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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