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19.09.2018
ТАСС

Военный технополис "Эра" приступил к работе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задачей комплекса является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей и разработок в сфере обороны и безопасности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе уже начал свою работу. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в соответствии с решением президента РФ в Министерстве обороны была развернута масштабная работа по созданию технополиса "Эра". "В настоящее время в Анапе уже функционирует уникальный специализированный научно-исследовательский комплекс, включающий в себя научно-исследовательский, научно-образовательный и производственный кластеры, оснащенные лабораториями и самым современным высокотехнологичным оборудованием", - сказал Шойгу.

По словам министра, для реализации текущих и перспективных потребностей вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны в технополисе отбираются лучшие научно-технические проекты различной направленности. "Апробация разработок и технологий будет осуществляться с привлечением наиболее опытных военных специалистов во взаимодействии ведущими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул министр.

Он отметил, что ключевой задачей технополиса является поиск, развитие и внедрение передовых научных идей, разработок и прорывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также развитие научного и промышленного потенциала страны в интересах укрепления ее обороноспособности. "Для достижения этой цели реализуется новая модель взаимодействия отечественных научных, образовательных и производственных организаций. Создаются условия для использования имеющихся ресурсов и результатов, полученных в различных научных областях. В работе технополиса примут участие ведущие российские научные работники, перспективные молодые ученые, а также военнослужащие научных рот", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шойгу, в военном ведомстве рассчитывают, что технополис "Эра" позволит повысить эффективность прикладных научных исследований, создать базу новых технологий, обеспечить опережающее развитие систем военного назначения. "И, что особенно важно, проект послужит как повышению научного потенциала и укреплению обороноспособности государства, так и развитию экономики страны в целом", - добавил он.

18.09.2018
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