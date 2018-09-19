Шойгу: для защиты военной IT-инфраструктуры используются в основном российские разработки

Министр обороны рассказал о "военном интернете", который используется в ведомстве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ использует для защиты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры перспективные технологии, основанные преимущественно на российских разработках. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, в связи с появлением принципиально новых задач в системе управления вооруженными силами возросла роль информатизации основных процессов их деятельности.

"За последние четыре года объем получаемой и обрабатываемой информации увеличился в 600 раз, а количество источников информации - в 100 раз. Постоянно растут вычислительные мощности и объемы хранения данных. В этих условиях Министерство обороны работает над формированием устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с использованием перспективных информационных и цифровых технологий, основанных преимущественно на отечественных разработках", - сказал Шойгу.

Он отметил, что уровень автоматизации процессов вырос в семь раз, при этом время обмена информацией между органами военного управления сократилось в 30 раз.

"В Министерстве обороны используется закрытый так называемый "военный интернет", который обеспечивает доступ должностных лиц к различным информационным ресурсам", - рассказал глава Минобороны.