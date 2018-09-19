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19.09.2018
Lenta.ru

Путин назвал причину гибели российского Ил-20

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: Фото: Дмитрий Азаров / "Коммерсантъ"

К гибели самолета-разведчика Ил-20, который попал под огонь сирийских средств ПВО, привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов. Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций", — сказано в публикации.

Кремль также подтвердил поступавшую ранее информацию о том, что Нетаньяху пообещал отправить в Москву командующего ВВС Израиля Амикама Норкина, который должен предоставить российской стороне подробную информацию о действиях израильской авиации в день гибели Ил-20.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена российская авиабаза Хмеймим). Как заявляют в Москве, израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, поставили его под удар сирийских средств ПВО, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию и действующих на ее территории иранских военных и бойцов шиитского движения "Хезболла". Российский президент в своем первом комментарии по этому инциденту назвал гибель Ил-20 "цепью трагических случайностей".

18.09.2018
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Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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