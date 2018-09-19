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19.09.2018
Российская газета

Почему США не хотят возобновлять производство F-22

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Источник: rg.ru

Военно-воздушные силы США не заинтересованы в приобретении не только модернизированных истребителей F-15X четвертого поколения, но и многоцелевых истребителей пятого поколения F-22 Raptor, даже несмотря на то, что эти машины теперь можно снабжать более современной авионикой.

Как пишет издание The National Interest, американские ВВС сделали ставку на производство истребителей F-35 и разработку боевых машин шестого поколения. По словам министра военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, в настоящее время парк ВВС на 80 процентов составляют самолеты четвертого поколения, на 20 - пятого. Поставлена задача довести долю последней генерации до половины.

F-22 формально подходит под этот критерий, однако выпуск истребителей прекратили в 2011 году (всего произведено чуть мене 200 единиц), и возобновление производства обойдется слишком дорого. Разовые расходы на перезапуск программы могут составлять от 7 до 12 миллиардов долларов, а каждый новый самолет будет стоить еще 206 - 216 миллионов долларов. А это дороже, чем стоят истребители F-35.

Проблема еще и в том, что к моменту возобновления поставок Raptor (в лучшем случае - середина 2020-х годов) самолет будет все больше и больше терять позиции по сравнению с последними разработками России и Китая. В результате американцы пришли к выводу, что F-22 хороши для текущего момента, но не подходит для решения поставленных задач в будущем. Поэтому все свободные средства направляются на разработку истребителя шестого поколения в рамках проекта Penetrating Counter Air.


Алексей Иванов

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
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