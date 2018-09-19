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19.09.2018
Российская газета

Смертоносные "Рапиры" впервые заметили в зоне боевых действий в Йемене

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МТ-12 "Рапира"
100-мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
Источник: rg.ru

На вооружении армии Йемена состояли образцы техники, полученные как из СССР и России, так и из США, Франции и некоторых других государств. В настоящее время это оружие активно используется в ходе многолетней гражданской войны.

В то же время у противоборствующих сторон иногда отмечается появление некоторых видов боевых средств, о присутствии которых в данном регионе ранее информации не было. Например, в недавних боях были замечены 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Их, согласно различным справочным данным, в Йемене быть не должно. Сообщалось лишь о наличии старых, принимавших участие еще в Великой Отечественной войне 100-мм БС-3 и послевоенных 85-мм Д-44.

"Рапиры" тоже не являются последним словом в военной технике, но из-за своих высоких тактико-технических характеристик, высокой точности и неприхотливости в эксплуатации очень высоко ценятся артиллеристами разных стран.

Боевая масса данного орудия достигает 3100 кг. МТ-12 может поражать цели прямой наводкой на дистанции 2500 м. Максимальная же дальность стрельбы более 8200 м.

В боекомплект входят подкалиберные и кумулятивные снаряды.

Скорострельность пушки может достигать рекордных 14 выстрелов в минуту. Расчет орудия до 7 человек.

Военные эксперты предполагают, что некоторое количество "Рапир" могло быть у бывшей йеменской армии еще до раскола страны на два непримиримых лагеря. Хотя возможности того, что эти МТ-12 были относительно недавно переброшены в эту "горячую точку", тоже нельзя исключать.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

18.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Йемен
Россия
США
Франция
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