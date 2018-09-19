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19.09.2018
Российская газета

Греческих "Соколов" превратят в "Гадюк"

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Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+
Истребитель Lockheed Martin F-16D Block 52+ (бортовой номер 601, американский военный номер 99-1535) ВВС Греции.
Источник: Lockheed Martin

Греция через четыре года получит глубокомодернизированные истребители F-16. Всего обновят 85 самолетов.

Как пишет издание Warspot, модернизацию будет проводить корпорация Lockheed Martin из США. F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол") модернизируют до варианта F-16 Viper ("Гадюка"). Этот процесс растянется на четыре года. Сначала будет разработан прототип, затем начнется непосредственное обновление, а через четыре года летчики начнут проходить переобучени. Кстати, сначала Греция хотела модернизировать 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, но потом остановились на 85.

В американской корпорации утверждают, что после модернизации от старых истребителей останется только фюзеляж, все остальное поменяют. Смонтируют современную установку  APG-83 SABR с активной фазированной антенной решеткой. Радар позволит значительно быстрее обнаруживает цели. Еще в модернизированном истребителе увеличат производительность бортового компьютера, установят систему радиолокационной борьбы и автоматического уклонения от столкновений, если летчик неожиданно потеряет сознание.

F-16 Fighting Falcon - самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. Его спроектировали в 1974 году, в эксплуатацию передали через пять лет. Выпущено более 4,5 тысячи машин. Эти истребители стоят на вооружении многих стран мира.


Светлана Цыганкова

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Греция
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
АФАР
ИТ
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