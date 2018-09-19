Каспийское море накрыли радиолокационным куполом

Береговые радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль акваторию учений боевых кораблей в районе морских полигонов.

"Береговые радиолокационные комплексы района наблюдения РЛК МР-900 и загоризонтной коротковолновой радиолокационной станции ближнего действия "Подсолнух-Е" организовали изучение морской обстановки в районах выхода боевых кораблей и судов обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Создание так называемого радиолокационного купола позволит подразделениям береговых комплексов РЛС отработать выдачу целеуказаний на командный пункт объединения в системе разведывательно-ударных контуров. Радары РЛС "Подсолнух" способны обнаруживать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты на дальности 200-500 километров на высоте от пяти метров.

Оперативная информация об обстановке в воздушном пространстве также будет доводиться до командования боевых кораблей.

Кроме того, в рамках двусторонних тактических учений зенитчики юга России успешно отразили удар крылатых ракет на полигонах в Астраханской области. Для имитации эшелона крылатых ракет условного противника были привлечены более десяти самолетов, среди которых фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Летчиками были осуществлены несколько заходов на различных высотах и на удалении до 100 километров.

Николай Грищенко