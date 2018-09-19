Войти
19.09.2018
Российская газета

Летные испытания робота-заправщика начнутся в 2021 году

284
0
0
MQ-25 Stingray
MQ-25 Stingray.
Источник: Boeing

ВМС США планируют начать официальные летные испытания беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray в 2021 году. Недавно флот заключил с Boeing контракт на дальнейшее проектирование и тестирование беспилотника.

- Программой предусмотрено начало летных испытаний Stingray в 2021 году с тем, чтобы через три года достичь первоначального оперативного потенциала, - рассказала Fox News Мейвен Косгроув, пресс-секретарь командования Морской авиации ВМС США.

30 августа ВМС объявили Boeing победителем конкурса на право создать беспилотный самолет-заправщик для палубной авиации и заключили 805-миллионный контракт на строительство четырех прототипов MQ-25. В случае успешных успытаний проект может расшириться до 72 самолетов за $13 миллиардов.

Главная задача беспилотных танкеров - обеспечить дозаправку в воздухе палубной авиации авианосцев, расширив радиус их действия. Успехи в развитии противокорабельного оружия России и Китая заставили американских моряков изменить привычную тактику. Если ранее атомная, окруженная роем самолетов  армада подходила чуть ли не к самому берегу, то теперь авианосцам США приходится держаться на почтительном расстоянии от  береговых ракетных комплексов. Особенно беспокоят моряков китайские баллистические ракеты DF-21, прозванные "убийцами авианосцев". Согласно разведданным, они способны нести ядерные боеголовки и, получая информацию с самолетов и спутников, с высокой точностью поражать движущиеся цели в море на расстоянии 900 миль от берега.

При этом боевой радиус американских палубных истребителей без дозаправки - всего 500 миль. А штатные летающие танкеры KC-46A слишком заметны на радарах и уязвимы для ракет, чтобы участвовать в реальных боевых операциях против серьезного противника. При помощи выполненных по стелс-технологии беспилотников ВМС надеются удвоить боевой радиус палубных самолетов и таким образом вывести авианосцы из-под удара береговых комплексов.

Согласно техзаданию, военные рассчитывают получить робот-запращик, использующий для взлета и посадки палубу авианосца и способный доставить семь тонн топлива на расстояние 900 километров, чтобы заправить там четыре-шесть самолетов. Известно, что Stingray использует модифицированный турбореактивный двигатель от разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk.


Антон Валагин

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-21
Global Hawk
MQ-25 Stingray
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
БПЛА
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
05.06.2017
Беспилотные заправщики спасут авианосцы США
03.11.2016
Военные новости: ставка США на военные инновации
31.10.2016
Летающие роботы наступают
14.02.2012
Пентагон уходит с суши
14.06.2018
Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:33
  • 46
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 19.09 07:28
  • 4
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
  • 19.09 07:21
  • 1
Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль
  • 19.09 07:06
  • 4
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 19.09 06:29
  • 1
Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20
  • 19.09 06:19
  • 2
SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии
  • 19.09 05:29
  • 11
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 19.09 05:20
  • 1
США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах
  • 19.09 05:17
  • 1
ВВС Перу получили первый отремонтированный Су-25
  • 19.09 05:12
  • 10
Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке
  • 19.09 05:10
  • 7465
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 04:55
  • 6
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 19.09 04:33
  • 10
"Сухому" заложили разворот над Атлантикой
  • 19.09 04:28
  • 1
Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"
  • 19.09 02:53
  • 1
Минобороны РФ закупит 18 стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С"