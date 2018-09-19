Летные испытания робота-заправщика начнутся в 2021 году

ВМС США планируют начать официальные летные испытания беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray в 2021 году. Недавно флот заключил с Boeing контракт на дальнейшее проектирование и тестирование беспилотника.

- Программой предусмотрено начало летных испытаний Stingray в 2021 году с тем, чтобы через три года достичь первоначального оперативного потенциала, - рассказала Fox News Мейвен Косгроув, пресс-секретарь командования Морской авиации ВМС США.

30 августа ВМС объявили Boeing победителем конкурса на право создать беспилотный самолет-заправщик для палубной авиации и заключили 805-миллионный контракт на строительство четырех прототипов MQ-25. В случае успешных успытаний проект может расшириться до 72 самолетов за $13 миллиардов.

Главная задача беспилотных танкеров - обеспечить дозаправку в воздухе палубной авиации авианосцев, расширив радиус их действия. Успехи в развитии противокорабельного оружия России и Китая заставили американских моряков изменить привычную тактику. Если ранее атомная, окруженная роем самолетов армада подходила чуть ли не к самому берегу, то теперь авианосцам США приходится держаться на почтительном расстоянии от береговых ракетных комплексов. Особенно беспокоят моряков китайские баллистические ракеты DF-21, прозванные "убийцами авианосцев". Согласно разведданным, они способны нести ядерные боеголовки и, получая информацию с самолетов и спутников, с высокой точностью поражать движущиеся цели в море на расстоянии 900 миль от берега.

При этом боевой радиус американских палубных истребителей без дозаправки - всего 500 миль. А штатные летающие танкеры KC-46A слишком заметны на радарах и уязвимы для ракет, чтобы участвовать в реальных боевых операциях против серьезного противника. При помощи выполненных по стелс-технологии беспилотников ВМС надеются удвоить боевой радиус палубных самолетов и таким образом вывести авианосцы из-под удара береговых комплексов.

Согласно техзаданию, военные рассчитывают получить робот-запращик, использующий для взлета и посадки палубу авианосца и способный доставить семь тонн топлива на расстояние 900 километров, чтобы заправить там четыре-шесть самолетов. Известно, что Stingray использует модифицированный турбореактивный двигатель от разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk.

Антон Валагин