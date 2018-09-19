О пользе военной бюрократии: кто сбил малайзийский Boeing

Минобороны России доказало украинскую принадлежность ракеты

Российское военное ведомство провело очередной брифинг, посвященный расследованию катастрофы малайзийского авиалайнера Boeing 777, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, сбитого над Донбассом 17 августа 2014 года. Ключевым элементом брифинга стала идентификация ракеты, сбившей самолет. Портал iz.ru разбирался в деталях.

Основной аргумент

Брифинг можно структурно разделить на три части:

Разбор номеров на обломках ракеты, ранее предъявленных следствием;

Разбор видеозаписей перемещения установки ЗРК "Бук" по Донбассу;

Разбор телефонного разговора украинских военнослужащих с упоминанием сбитого Boeing.

Второй и третий пункты интересны, но второстепенны. Наибольший интерес представляет первый пункт, позволяющий прямо идентифицировать боеприпас, которым был сбит самолет.

Ключевые доказательства были представлены в ходе брифинга международной следственной группы в мае 2018 года. Это сопловой блок ракеты с индексом 9Д131.1.05.000 № 8.30.113 и корпус реактивного двигателя с индексом 9Д1318869032.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17) Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Алексей Ерешко

После обнародования данных индексов у российской стороны появилась возможность детального разбора вопроса происхождения ракеты. Как сообщили представители Минобороны, в соответствии с хранящейся в архивах документацией Долгопрудненского научно-производственного объединения представленные агрегаты использовались при сборке ракеты 9М38 № 886847379.

Как сообщил в ходе брифинга начальник Главного ракетно-артиллерийского управления ВС России Николай Паршин, в соответствии с журналом принятой продукции изготовление данной ракеты было завершено 24 декабря 1986 года, а 29 декабря того же года изделие отправили железной дорогой в воинскую часть номер 20152 в городе Теребовля Тернопольской области.

"Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена", — сказал Паршин. За обозначением в/ч 20152 скрывалась 223-я зенитная ракетная бригада ПВО Сухопутных войск СССР, на вооружении которой состояли ЗРК "Бук". После распада СССР часть не выводилась на территорию России и была включена в состав вооруженных сил Украины. Принятое бригадой вооружение и боекомплект в Россию также не возвращали.

В настоящее время часть, переформированная в 223-й зенитный ракетный полк, базируется в городе Стрый Львовской области, а летом 2014 года подразделения 223-го ЗРП были задействованы в рамках военной операции в Донбассе.

Изделия строгого учета

Зенитные ракеты относятся к изделиям строгого учета — судьба каждой из них сопровождается разнообразными документами от производства до утилизации, в которых отражаются этапы жизненного пути. Помимо документов, хранящихся на заводе-изготовителе, ракету сопровождает и комплект бумаг, отражающий ход ее эксплуатации в части, время, проведенное на пусковой установке в ходе учений и боевого дежурства, наконец, техническое обслуживание и ремонт, при необходимости.

В сложившихся условиях Украине придется предоставить свой комплект документов по данной ракете, который мог бы опровергнуть выводы российского военного ведомства.

Какими могут быть наиболее действенные аргументы украинской стороны?

— Ракета передавалась в Россию для ремонта на завод-изготовитель и не была возвращена к моменту начала кризиса в российско-украинских отношениях.

Подобный аргумент требует соответствующего документального сопровождения, фальсифицировать которое очень сложно, и вряд ли будет предъявлен.

— Ракета хранилась на складе в Донецкой или Луганской области и была захвачена ополченцами ДНР или ЛНР с последующим боевым применением.

Этот аргумент также должен быть задокументирован. Передвижение подобных изделий между различными частями/складами сопровождается подписанием соответствующих бумаг, которые должны быть и в архиве 223-го ЗРП, и у минобороны Украины. При этом ранее украинские власти заявляли, что не теряли ни ЗРК "Бук", ни их ракет в ходе боевых действий на востоке страны.

Документы, представленные на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17) Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Ракета была передана вместе с ЗРК "Бук" в 2007 году Грузии и захвачена вооруженными силами России в ходе "войны 888", после чего хранилась на складе и была использована в 2014 году в провокационных целях.

Украина действительно поставляла Грузии ЗРК "Бук", но и в данном случае потребуется поднять ряд документов, свидетельствующих о судьбе изделия и ее передаче иностранному заказчику, убедительно подделать которые постфактум достаточно сложно. Представить себе хранение на складе ракетно-артиллерийского вооружения российской армии захваченной ракеты без документов и ее последующую передачу в строевую часть еще сложнее.

— Ракета хранилась на складе в Крыму и была захвачена Вооруженными силами России в 2014 году.

Этот аргумент был разобран непосредственно в ходе брифинга. По словам представителей Минобороны России, большая часть захваченных в Крыму ракет относилась к модификации 9М38М1, а пять ракет 9М38 были произведены в 1984 году и имеют иные серийные номера. Наличие ракеты 9М38 № 886847379 в Крыму также должно быть доказано украинскими документами, подделать которые постфактум будет сложно.

Что дальше?

Самым интересным вопросом теперь становится разбор документации 223-го ЗРП вооруженных сил Украины, и если внезапно окажется, что соответствующих документов нет или в них зияют странные пробелы, то найти убедительные аргументы Киеву будет непросто.

Документы, представленные на брифинге Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" (рейс МН17) Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Отдельно стоит заметить, что доказанное применение украинской ракеты дезавуирует расхожую версию Bellingcat об участии в инциденте машины ЗРК "Бук" 53-й зенитной ракетной бригады ПВО Сухопутных войск РФ.

Впрочем, в текущей обстановке, при имеющемся состоянии международных отношений, это вряд ли возымеет какой-то эффект. Наиболее вероятно, что и на Украине, и на Западе Россию обвинят в очередной фальсификации данных или в использовании "грузинского трофея".

Вместе с тем есть и те, кому происходящее может быть интересно именно с точки зрения установления истины — в том числе для последующих действий. Это правительство Малайзии, менеджмент авиакомпании Malaysia Airlines и страховые компании, которые уже выплатили компенсации родственникам жертв и владельцам самолета, а теперь ищут того, кому можно предъявить регрессные иски о возмещении ущерба.

Илья Крамник