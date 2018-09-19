Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль

Минобороны о гибели Ил-20: Израиль может получить адекватный ответ

17 сентября около 22.00 часов четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе Латакии. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. В результате была создана опасная ситуация, которая привела к крушению российского самолета-разведчика Ил-20. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался в обстоятельствах трагедии.

По данным российского Министерства обороны, израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в районе провинции Латакия. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Овернь" (Auvergne) и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 Воздушно-космических сил России.

Свою далеко не лучшую роль в усложнении воздушной обстановки и создании дополнительных сложностей для работы боевых расчетов сирийских зенитных ракетных войск внес и французский фрегат "Овернь". Своими пусками крылатых ракет корабль ВМС Франции только запутывал и без того сложную ситуацию в этой части Средиземного моря. Поэтому вина французской стороны в том, что погиб российский самолет Ил-20, безусловно, есть.

Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь зенитных ракетных систем сил ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит зенитной управляемой ракетой ЗРС С-200ВЭ.

Возникает вопрос - возможна ли в принципе подобная ситуация в воздушном пространстве, когда четверка израильских F-16 "прикрылась" российским самолетом Ил-20. Специально такую ситуацию создать, по предварительному замыслу, необычайно трудно. Более того, прикрыться в воздухе от огня зенитной ракетной системы за счет другого самолета практически нереально.

Тут дело все-таки в другом. Действия четверки F-16 в непосредственной близости от российского Ил-20 могли создать такую ситуацию, при которой оценка воздушной обстановки сирийскими боевыми расчетами ЗРС С-200ВЭ перестала быть однозначной.

И нельзя исключать того, что в отдельные моменты полета эта цель воспринималась как групповая, что и привело к поражению нашего самолета-разведчика.

Боевая часть российской ракеты ЗУР С-200ВЭ весит 217 кг и снабжена 37 тыс. готовых поражающих элементов, угол разлета которых составляет 120 градусов. Это самая мощная и эффективная боевая часть из всех ЗУР, состоящих в настоящее время на вооружении зенитных ракетных войск. Так что, скорее всего, самолет-разведчик Ил-20 был разнесен просто в куски еще в воздухе, и шансов на спасение у экипажа никаких не было.

А если стрельба велась очередью из трех ракет, то вторая и третья ракеты уже срабатывали по обломкам и окончательно добивали самолет. По этим причинам командир экипажа не успел сказать ни одного слова в эфир.

Как считают в Минобороны, израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию.

К этому следует добавить, что сирийский расчет ЗРК С-200ВЭ "Вега", по всей видимости, выполнял боевую стрельбу, не имея точных данных о дальности до цели, то есть вел боевую работу в режиме МХИ - монохроматического излучения. В этом случае дальность до цели не определяется, и сопровождение воздушного объекта ведется только по угловым координатам и скорости.

Чтобы точно знать дальность до цели, в ЗРК С-200 надо перейти в режим ФКМ (фазо-кодовой манипуляции) и выбрать так называемую неоднозначность по дальности. Однако эта операция занимает по времени 35-40 секунд и проводится, как правило, при стрельбе в дальнюю зону.

А в этом конкретном случае стрельба велась в ближнюю зону, на дальность всего 35 км (С-200 вообще мало предназначен для выполнения подобных задач).

Вполне возможно, что именно в этот момент ЗРК С-200ВЭ сопровождал эту цель (Ил-20 и F-16) как групповую. А уже в процессе наведения ракет произошло разделение групповой цели и головка самонаведения зенитной управляемой ракеты 5В28Н перезахватила наиболее мощную отметку - самолет Ил-20.

Пуск зенитной управляемой ракеты ЗРС С-200ВЭ в самом обобщенном виде производится следующим образом. Радиолокатором подсвета цели осуществляется поиск и захват цели на сопровождение. Офицер пуска с помощью вычислительной машины "Пламя-КВ" оценивает, находится ли в зоне поражения цель. Расчет стартовой батареи осуществляет цикл подготовки ракет и при захвате головкой самонаведения ракеты цели дает разрешение пуска. После этого офицер пуска нажимает кнопки "блокировка пуска", а затем "пуск". Осуществляется старт ЗУР.

Российские военные сообщают, что о планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило увести российский самолет в безопасную зону. В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Может показаться, что на Ил-20 находился слишком большой экипаж. Это не совсем так. Такое количество членов экипажа для самолетов радиотехнической разведки дальнего радиолокационного обнаружения и управления - дело самое обычное. Например, экипаж аналогичного американского самолета RC-135 включает 3-4 пилота и 12-16 операторов. Экипаж самолета дальнего целеуказания E-8 "Joint STARS" - 3 пилота и 18 операторов.

Минобороны России расценивает данные действия Израиля как провокационные и враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - подчеркивает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Михаил Ходаренок