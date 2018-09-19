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19.09.2018
Военное обозрение

Минобороны Эстонии - США: Вооружите нас ЗРК

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Милитаризация НАТО у границ России не сбавляет оборотов. Так, в министерстве обороны Эстонии заявили о том, что ведут переговоры с партнёрами по военному блоку на предмет установки средств ПВО на восточных границах страны. Речь идёт о переговорах с военным ведомством США на предмет возможного приобретения у американцев ЗРК среднего радиуса действия.

Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк отмечает, что НАТО в своё время "совершило ошибку, отказавшись от размещения систем ПВО-ПРО у границ России". Теперь это натовское упущение, по мнению эстонского министра, необходимо восполнить – с помощью продажи Таллину зенитных ракетных комплексов американского производства.

По словам Луйка, российская военная группировка в Калининградской области, включая "Искандеры" и боевую авиацию, такова, что НАТО на прибалтийском участке "явно проигрывает России в военно-техническом оснащении". Исправить ситуацию и позволили бы, по мнению главы оборонного ведомства Эстонии, ЗРК из США.

На данный момент в США размышляют над "просьбой" Луйка, и вполне могут пойти на продажу эстонцам комплексов, управлять которыми в конечном итоге в любом случае будут сами американцы. Эстонцы же ещё и оплатят содержание американских расчётов ПВО-ПРО на территории своей страны.

18.09.2018
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Страны
Россия
США
Эстония
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
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