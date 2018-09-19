Перспективы управляемого космического "роя". Российский проект

На базе Сколковского института науки и технологий прошла сессия параллельного проектирования так называемого роя мини-аппаратов космического назначения. Работа осуществляется под патронатом РКК "Энергия".

Сколтех

В рамках проекта планируется осуществить разработку 4-х аппаратов, которые займутся отработкой функций "космического роя" - со взаимодействием на околоземной орбите. При этом в космическом центре самого Сколтеха выполняется работа по интеграции идей и методик по проектированию малоразмерных аппаратов. За основу может быть взята практика создания малоразмерных спутников класса кубсат.

В сессии приняли участие представители нескольких вузов и лабораторий страны, включая Томский политех, Новосибирский государственный университет, НИИЯФ МГУ. Так, Томские специалисты заняты разработкой корпусных частей будущих аппаратов и систем межспутниковой связи, а также систем связи по каналам "аппарат-Земля". Новосибирские учёные и инженеры разработают систему энергопитания, а представители НИИЯФ МГУ – полезную нагрузку, к которой относится, например, индикатор гамма-всплесков.

В Сколтехе займутся вопросами разработки бортовых компьютеров спутников из "роя", системой ориентации и стабилизации.

Из сообщения Сколтеха:

Результатом работы станет техзадание, используемое для подачи заявки в КНТС на участие в программе экспериментов на МКС.

Перспективы космического "роя" огромны. Он может выполнять функции координированного звена навигационной системы, быть инструментом для исследования дальнего космоса, служить для расширения возможности технологий коммуникации.