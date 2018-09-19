Войти
19.09.2018
Военное обозрение

Перспективы управляемого космического "роя". Российский проект

327
0
0

На базе Сколковского института науки и технологий прошла сессия параллельного проектирования так называемого роя мини-аппаратов космического назначения. Работа осуществляется под патронатом РКК "Энергия".

Сколтех

В рамках проекта планируется осуществить разработку 4-х аппаратов, которые займутся отработкой функций "космического роя" - со взаимодействием на околоземной орбите. При этом в космическом центре самого Сколтеха выполняется работа по интеграции идей и методик по проектированию малоразмерных аппаратов. За основу может быть взята практика создания малоразмерных спутников класса кубсат.

В сессии приняли участие представители нескольких вузов и лабораторий страны, включая Томский политех, Новосибирский государственный университет, НИИЯФ МГУ. Так, Томские специалисты заняты разработкой корпусных частей будущих аппаратов и систем межспутниковой связи, а также систем связи по каналам "аппарат-Земля". Новосибирские учёные и инженеры разработают систему энергопитания, а представители НИИЯФ МГУ – полезную нагрузку, к которой относится, например, индикатор гамма-всплесков.

В Сколтехе займутся вопросами разработки бортовых компьютеров спутников из "роя", системой ориентации и стабилизации.

Из сообщения Сколтеха:

Результатом работы станет техзадание, используемое для подачи заявки в КНТС на участие в программе экспериментов на МКС.

Перспективы космического "роя" огромны. Он может выполнять функции координированного звена навигационной системы, быть инструментом для исследования дальнего космоса, служить для расширения возможности технологий коммуникации.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
ИТ
МКС
Похожие новости
11.09.2018
"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден
04.09.2018
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
27.07.2018
Повелитель батута
19.07.2018
"Американцы такого еще не делали"
11.07.2018
В космос с автоматом Калашникова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.09 07:28
  • 4
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
  • 19.09 07:23
  • 45
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 19.09 07:21
  • 1
Подставили под удар: почему Минобороны обвиняет Израиль
  • 19.09 07:06
  • 4
ГСС задумались о VIP-версии SSJ-100, способной летать из Москвы на Дальний Восток
  • 19.09 06:29
  • 1
Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20
  • 19.09 06:19
  • 2
SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии
  • 19.09 05:29
  • 11
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 19.09 05:20
  • 1
США намерены на четверть увеличить число эскадрилий ВВС в 2025-2030 годах
  • 19.09 05:17
  • 1
ВВС Перу получили первый отремонтированный Су-25
  • 19.09 05:12
  • 10
Британские военные познакомились с танком Т-90С в Ираке
  • 19.09 05:10
  • 7465
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.09 04:55
  • 6
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 19.09 04:33
  • 10
"Сухому" заложили разворот над Атлантикой
  • 19.09 04:28
  • 1
Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"
  • 19.09 02:53
  • 1
Минобороны РФ закупит 18 стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки МР-232 "Буссоль-С"