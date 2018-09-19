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19.09.2018
Военное обозрение

ВВС США увеличат число "операционных" эскадрилий

Разделы: Авиация
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До 2030 года число эскадрилий в Военно-воздушных силах будет увеличено на четверть, передает РИА Новости заявление министра ВВС США Хезер Уилсон.

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По ее словам, увеличение количества эскадрилий необходимо для того, "чтобы встретить мир таким, какой он есть" и не отстать от быстро развивающихся противников.

Министр заявила, что в 2025-2030 годах США должны будут иметь операционных эскадрилий на 25% больше, чем сейчас. Их общее число возрастет до 386 (сегодня – 312).

В том числе, количество эскадрилий бомбардировщиков увеличится на 5, космических аппаратов – на 7 (чтобы обеспечить доминирование на орбите), воздушных танкеров-заправщиков – на 14, специальных операций – на 7, поисково-спасательных эскадрилий – на 9.

Также будут созданы новые эскадрильи (22) для решения задач контроля и управления, наблюдения и рекогносцировки, разведки. Еще 7 новых эскадрилий будут сформированы из боевых беспилотников.

При этом Уилсон не стала называть точное количество летательных аппаратов (самолетов, вертолетов и БЛА), планируемых к поставке в войска, а также умолчала о стоимости представленного ею проекта.

Напомним, оборонный бюджет США принимается обеими палатами Конгресса к 1 октября до начала нового финансового года.

18.09.2018
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Страны
США
Проекты
БПЛА
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