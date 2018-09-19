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19.09.2018
Военное обозрение

SANA: РФ впервые применила С-400 в Сирии

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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в Сирии сообщает о том, как приходилось отражать ракетные атаки в провинции Латакия. В информационном агентстве говорится о том, что сирийские средства ПВО смогли сбить несколько выпущенных ракет (вероятно, с борта французского военного корабля и израильскими F-16).

Напомним, что сирийский ЗРК С-200 в ночь на вторник 18 сентября при попытке перехвата израильских ракет, по ошибке нанёс удар по российскому самолёту Ил-20. В результате удара все российские военнослужащие, находившиеся на борту, погибли. Несколько тел спасатели извлекли из воды примерно в 27 км от побережья.

Минобороны РФ

Между тем, сирийское информационное агентство SANA заявляет о том, что впервые за время нахождения в САР был применён зенитный ракетный комплекс С-400. По заявлению источников сирийского ИА SANA, ЗРК С-400 российские военнослужащие применили для отражения атак на приморские объекты в провинциях Латакия и Тартус. Кроме того, заявлено, что комплекс использовался для перехвата ракет, направленных на объекты провинции Хама.

Министерство обороны России материалы, опубликованные в сирийской правительственной прессе, на данную минуту не комментирует. В то же время официальный Дамаск не комментирует использования ЗРК С-200, в результате которого был ошибочно нанесён удар по борту российских ВКС, чему поспособствовали действия израильской авиации у берегов Сирии.

В этой ситуации очевидно одно: сама система применения средств ПВО в Сирии нуждается в пересмотре. Ведь получается так, что сирийцы применяют свои комплексы без данных о российских авиационных средствах. Проще говоря, отсутствует полная информация по классификации самолётов "свой-чужой". Если "друзья Сирии и России" и дальше будут прибегать к провокациям, то, приходится констатировать, вряд ли удастся избежать такого рода потерь, которые Россия понесла этой ночью.

18.09.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Франция
Продукция
F-16
С-200
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
19.09.2018 04:23
Почему вместе с С-200 Сирийцы не применили Бастион, чтобы потопить французский корабль, обстреливающий территорию Сирии без санкции ООН ?

Провокации не закончатся пока кто-то серьёзно не получит " по наглой морде".
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№2
19.09.2018 06:19
Так может с четырехсотки и завалили Ил-20? А сейчас все и всё валят на сирийцев с их С-200.

Потому что если выяснится, что это русские сбили русских, то это будет совершенно по-еврейски а так же, это будет однозначный "Триумф" системы. И евреи это могут знать и использовать для шантажа, официально соглашаясь с версией, что сбили ПВО Сирии, "к ним все и претензии" (т.е. по факту к самим себе)..
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