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19.09.2018
ЦАМТО

ВВС Перу получили первый отремонтированный Су-25

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Штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 ВВС Перу.
Источник: en.wikipedia.org

ЦАМТО, 18 сентября. На авиабазу ВВС Перу "Эль-Пато" недавно был доставлен первый из десяти штурмовиков Су-25, который был восстановлен и модернизирован в рамках совместного проекта государственной перуанской компании SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Авиабаза "Эль-Пато" расположена в г.Талара (на северном побережье Перу).

По информации Infodefensa.com, командование ВВС Перу неоднократно обращалось к авиаремонтным предприятиям в странах на постсоветском пространстве с целью проведения ремонта и модернизации штурмовиков. После оценки нескольких вариантов было принято решение восстановить 10 самолетов в рамках соглашения с SEMAN и АО "Рособоронэкспорт".

Программа восстановления стоимостью 96,4 млн. солей (29 млн. долл.) предполагает проведение ремонта и модернизации десяти из 18 самолетов Су-25, состоящих на вооружении ВВС Перу (10 Су-25K и 8 Су-25УБК). Пока нет данных о том, как предполагается поступить с 8-ю самолетами, которые не вошли в программу.

Хотя модернизация самолетов считается частичной и включает в т.ч. имеющиеся на гражданском рынке компоненты COTS (Commercial Off-The-Shelf), выполнение соглашения можно считать успехом командовании ВВС Перу, которое, наконец, возвращает к боеготовому состоянию часть парка Су-25.

При этом эксперты отмечают общее ухудшение качественного состояния авиапарка ВВС Перу. Так, из 19 истребителей МиГ-29 только 8 единиц прошли капитальный ремонт и модернизацию, капитальный ремонт и некоторое усовершенствование также прошли 12 "Мираж-2000". На текущий момент 20 самолетов KT-1P не могут использоваться в операциях противодействия незаконному обороту наркотиков из-за "непонятного" вмешательства правительства США, что было подтверждено рядом конгрессменов и перуанскими государственными должностными лицами.

Вскоре планируется снять с вооружения оставшиеся самолеты A-37B "Дрэгонфлай". Кроме того, ВВС Перу нуждаются в современных РЛС и самолетах ДРЛОиУ.

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
США
Продукция
KT-1
Mirage-2000
МиГ-29
Су-25
Компании
РОЭ
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1 комментарий
№1
19.09.2018 05:17
До этого СУ-25 стояли на приколе лет 10,хоть какие то подвижки.
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