ЦАМТО, 18 сентября. Фонд перспективных исследований (ФПИ) передает Росатому документы на атомную подлодку-робота "Айсберг" для разработки недр подо льдами Арктики.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель проектной группы фонда Виктор Литвиненко.

"Сегодня идет процесс передачи документов проекта федеральным органам исполнительной власти. Было проведено пять емких аванпроектов, которые в перспективе позволят создать новую технику для освоения арктических морей в суровых условиях. Ничего подобного в мире нет. Объем документации огромен. Мы сегодня занимаемся ее передачей в Росатом", – цитирует "РИА Новости" В.Литвиненко.

По его словам, следующим шагом должно стать создание структуры, которая во взаимодействии с "Роснефтью", "Газпромом", ОСК, Росатомом и в будущем, возможно, с Ростехом, позволит все разработанное превратить в "железо".

"Затем эта компания будет предоставлять подлодку-робота "Газпрому", "Роснефти", а может быть и на международный рынок выйдет, продавая автономные комплексы, которых нет ни у кого", – уточнил собеседник агентства.

Проект "Айсберг" проводит Фонд перспективных исследований на базе ЦКБ морской техники "Рубин". В его рамках предусматривается создание уникальных роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова Арктики. В сентябре 2017 года ФПИ сообщал, что разработаны аванпроекты энергетического, транспортно-монтажного и сервисного, бурового комплексов, а также комплекса сейсморазведки, отмечает агентство.