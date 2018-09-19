Китайцы испытали модель самолета с удлиненным крылом и расчалками

Китайская корпорация COMAC провела первые летные испытания модели пассажирского лайнера, оснащенного передним горизонтальным оперением и удлиненным крылом с расчалками. Как пишет Avipeo, во время полета дистанционно управляемой модели разработчики проверили ее разными углами атаки и маневрированием. Все состоявшиеся проверки признаны успешными. В настоящее время специалисты занимаются анализом полученных во время летных испытаний данных.

Одним из способов улучшения летных характеристик самолетов и снижения расхода топлива в полете является снижение общей массы конструкции аппарата. При разработке нового самолета китайские специалисты намерены снизить общую массу летательного аппарата за счет значительного облегчения конструкции крыла. При этом само крыло выполнено более длинным. В конструкции удлиненного и облегченного крыла использованы расчалки, поддерживающие его и повышающие жесткость конструкции.

Разработчики полагают, что самолет такой конструкции будет в полете тратить меньше топлива по сравнению с сопоставимыми по размерам и пассажировместимости современными лайнерами. Разработка нового самолета ведется в рамках проекта V1plus. В летных испытаниях использовалась модель, выполненная в масштабе 1 к 10. Она оснащена четырьмя электромоторами с воздушными толкающими винтами. Два мотора установлены на правом и левом полукрыльях, а еще два - на хвостовом двухкилевом оперении.

В марте 2016 года испытания модели с расчаленным удлиненным крылом провели разработчики NASA и американского авиастроительного концерна Boeing. Испытания проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе, а их основной целью была оценка течения и давления воздуха вокруг крыла, особенно в местах его соединения с расчалками. Для оценки использовались датчики воздушного давления, расположенные за пределами аэродинамической трубы и соединенные тонкими трубками с приемниками давления на передней кромке крыла.

Расчалки долгое время успешно и широко использовались в конструкции самолетов в первой половине XX века. В начале 1950-х годов во Франции компания Hurel-Dubois представила пассажирский самолет HD.31 с расчаленным удлиненным крылом. Разработчики сделали самолет с крылом такой конструкции для улучшения его аэродинамического качества, снижения расхода топлива и повышения комфорта пассажиров за счет некоторого уменьшения воздушной качки.

Hurel-Dubois HD.34. Источник: D.Ford / Anglo-French Aspects

Летательный аппарат прошел успешные испытания и был допущен к полетам на местных маршрутах. Основным оператором HD.31 и его модификаций должна была стать французская авиакомпания Air France. Позднее Hurel-Dubois представила несколько версий нового самолета, предназначенных для противолодочной борьбы, перевозки автомобилей, разведки и медицинской перевозки раненых. В общей сложности по проекту были построены 11 самолетов - три пассажирских и восемь разведывательных. Проект закрыли в конце 1950-х годов из-за нехватки средств.

Длина HD.31 составляла 23,6 метра, размах крыла - 45,3 метра. Летательный аппарат массой 12,3 тонны мог выполнять полеты на скорости до 280 километров в час на высоте до восьми тысяч метров. Дальность полета самолета составляла 2,2 тысячи километров.

Василий Сычёв