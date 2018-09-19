"Елизавета" в ожидании первой пары F-35B

17 сентября новейший авианосец королевского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth (R08) прибыл на военно-морскую станцию Норфолк в Вирджинии (США), сообщает defpost.com. Корабль прибыл для проведения первых испытаний на палубе истребителей F-35B Lightning II.

Военно-морская станция Норфолк является базой ВМС США, которая является домом для шести из 11 американских супер-авианосцев. В Норфолке "Королева Елизавета" получит испытательное оборудование, необходимое для программы летных испытаний F-35. Авиастанция ВМС США Патаксент-Ривер готовится к отправке двух F-35B на борт HMS Queen Elizabeth для первого этапа летных испытаний.

Почти 200 американских и британских сотрудников (военные и гражданские) присоединятся к экипажу авианосца (1500 человек) в ожидании посадки первух двух F-35B. На первых двух этапах сотрудники будут оценивать летные характеристики на более чем 200 испытательных точках в различные погодные и морские условия, а также интеграцию самолета с кораблем.

Третий этап программы с последующим эксплуатационным тестированием запланирован на 2019 год. Все три этапа помогут Министерству обороны Великобритании достичь начальной эксплуатационной готовности F-35B в 2020 году.

"Королева Елизавета" преодолела 3400 миль во время перехода через Атлантику к восточному побережью США после отплытия из порта приписки на военно-морской базе Портсмут 18 августа. Развертывание, известное как WESTLANT 18, было первым, когда авианосец пересекал Атлантику. Корабль водоизмещением 65000 т прибыл в ВМБ Мэйпорт во Флориде 5 сентября, это был первый визит в США.