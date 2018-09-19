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19.09.2018
Военный паритет

КМП Южной Кореи хочет свой десантный корабль

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Вертолетоносец Marado
Вертолетоносец Marado (LPH-6112) класса Dokdo.
Источник: forum.militaryparitet.com

Корпус морской пехоты Республики Корея (ROKMC) обнародовал возможность строительства т.н. большой экспериментальной платформы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях улучшения десантных и наблюдательных возможностей, сообщило информационное агентство страны Yonhap 13 сентября.

"Мы рассматриваем возможность строительства корабля типа LPX (large platform experimental-type ship - большая экспериментальная платформа), способного перевозить летательные аппараты в тесном сотрудничестве с военно-морским флотом”, сказал генерал-лейтенант Цзюнь Чжин-гоо, командующий КМП РК.

Во время своего выступления генерал также выразил желание использовать робототехнику и другие передовые технологии с целью повышения возможностей частей морской пехоты. Это заявление было сделано спустя всего несколько месяцев после того, как ВМС Республики Корея спустили на воду второй десантный вертолетоносец класса Dokdo (фото) под названием Marado (LPH-6112), который планируется ввести в состав флота в 2020 году.

Головной корабль класса Dokdo - ROKS Dokdo (LPH-6111) - был спущен на воду в 2005 году и введен в эксплуатацию в 2007 году.

С этим шагом КМП якобы хочет защитить строительство собственного (отдельно от ВМС) десантного корабля LPX. Как пояснил генерал, КМП намеревается "расширить свои возможности от бригады до уровня дивизии КМП, получая в свой состав больше кораблей и самолетов".

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Южная Корея
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
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