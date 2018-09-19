Туман войны

Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик

В Сирии сбили российский военный самолет Ил-20

17 сентября около 23:00 мск над Средиземным морем пропал российский самолет Ил-20 с 15 членами экипажа на борту. Машина исчезла с экранов радаров, когда находилась в 35 километрах от побережья Сирии. Позже выяснилось, что Ил-20 был сбит сирийскими средствами ПВО, которые пытались уничтожить израильские ракеты. Однако Министерство обороны России настаивает, что самолет был сбит из-за того, что Израиль предупредил российских военных об операции, проводившейся на территории провинции Латакия, за минуту до ее начала. Впоследствии в ходе спасательной операции были найдены обломки самолета и тела членов экипажа.

Ил-20 эксплуатируется более 50 лет

Создание Ил-20 началось в 1968 году. По своей сути — это гражданский Ил-18 с новым мотором и специальным оборудованием, установленным вместо пассажирских кресел. Поэтому уже в следующем году его пустили в серию. Благодаря базе Ил-18 машина проявила себя как один из самых надежных и безопасных самолетов своего времени: при отказе одного из четырех двигателей он мог продолжать полет на заданной высоте, а при отказе двух лишь немного снижались высота и дальность полета.

Более распространенной версией является Ил-20М с новым двигателем. Вместо НК-4 и АИ-20 на Ил-20М установили модифицированный турбовинтовой АИ-20М. За счет увеличившейся мощности и снижения общего веса дальность полета самолета возросла до 5,4 тысячи километра. Производились они на московском авиазаводе «Знамя Труда» вплоть до 1976 года, а затем был налажен выпуск модифицированной версии.

Эти самолеты используются для радиоэлектронной борьбы и разведки

Главной задачей Ил-20 являлась разведка вдоль государственной границы и приграничной полосы. Он стал первым советским самолетом такого типа. При этом самолет не поступал на вооружение каких-либо авиационных разведывательных ВС СССР и числился лишь в частях центрального подчинения. Машина и ее модификации применяются для радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы и сбора телеметрической информации во время испытаний ракетной техники.

Ил-20 практически не отличается от гражданского самолета

На момент создания Ил-20 Советский Союз уже обладал Ту-104 и Ту-114. Они были построены на базе бомбардировщиков, которые не были достаточно экономичны и надежны. Ил-18, в свою очередь, оказался одним из самых эффективных самолетов СССР. Построенный на его базе разведывательный самолет внешне практически не отличается от гражданской версии. Ил-20 и Ил-22 часто окрашивали под самолеты «Аэрофлота» и на кабину наносили надпись Ил-18, чтобы они еще сильнее походили на пассажирский лайнер. Самолет Ил-20РТ в составе ВМФ России по-прежнему несет на себе фактически гражданский вариант окраски.

Самолет оснащен комплектом средств получения информации

Пассажирское оборудование салона, характерное для Ил-18, было убрано, вместо него была установлено специальное разведывательное оборудование. Оно включало в себя станцию общей радиотехнической разведки «Ромб-4», станцию детальной радиотехнической разведки «Квадрат-2» и аппаратуру радиоперехвата УКВ-диапазона «Вишня». В гондоле под фюзеляжем находилась антенна радиолокационной станции бокового обзора (РЛС БО) «Игла-1». Также Ил-20 мог вести и традиционную аэрофотосъемку с помощью аэрофотоаппаратов А-87П, и с борта самолета можно было следить за военной активностью на расстоянии многих километров без необходимости пересекать государственную границу.

Минобороны в 2018 году отправило в Сирию модифицированный самолет

Летом 2018 года ВКС России получили модифицированный Ил-22ПП, который предназначен для радиоэлектронной борьбы. Во время глубокой модернизации самолет полностью отремонтировали и продлили срок службы на 10-15 лет. Также он получил новое секретное оборудование. Источник «МК» отметил, что один из таких самолетов (всего их было три) был отправлен в Сирию и являлся «важным элементом российской авиагруппы».

Вместе с этим Ил-20 использовался при нанесении ударов по складам горючего террористов, командным пунктам и живой силе. На самолете расположены РЛО и оптические сенсоры, которые координируют полет ракет. При выходе на цель штурмовиков и бомбардировщиков также используется информация, полученная с Ил-20.

Россия не собирается отказываться от Ил-20

За все время производства было выпущено около двадцати Ил-20 и его модификаций. Самолет постоянно выполняет разведывательные полеты и используется в операциях. Всего насчитывается девять модификаций Ил-20. В 1980 году на базе Ил-18Д создали Ил-20РТ — телеметрическую летающую лабораторию, базировавшуюся в районе Байконура. В это же время начали создавать воздушный командный пункт на базе того же Ил-18Д, который получил название Ил-22. Лишь в 2009 году было принято решение по переоборудованию самолета в постановщик помех — Ил-22ПП.

Влад Массино

Александр Еникеев