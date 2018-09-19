Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"

ТАСС — об основных этапах крупнейших за 40 лет учений России

Крупнейшие с 1981 года маневры "Восток-2018" проходили с 11 по 17 сентября. В них участвовали войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного и Тихоокеанского флотов, соединения и части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, в эпизоде сухопутного сражения на полигоне Цугол — силы Китая и Монголии. Впервые учения получили статус международных.

Подготовка к учениям велась с начала года. За месяц до маневров подразделения и соединения сил Центрального и Восточного военных округов, силы флотов начали марши на полигоны Восточного военного округа. В пути они оттачивали свои навыки, чтобы продемонстрировать их во всей красе в главных эпизодах масштабных маневров.

В ходе учений активно применялся боевой опыт, полученный в Сирии. К маневрам были привлечены около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, 80 кораблей.

Маневры развернулись на 13 полигонах. Это пять общевойсковых — Цугол, Бамбурово, Бикинский, Успеновский и Радыгино, четыре авиационных — Телемба, Литовко, Новосельская и Бухта Анна, и четыре морских — в акваториях Баренцева и Охотского морей, а также в Авачинском и Кроноцком заливах. По легенде учений, боевые действия развернулись между атакующими "синими" (они же "западные") и обороняющимися "красными" ("восточными").

Роль "синих" исполняли войска ЦВО совместно с Северным флотом, "красных" — войска ВВО и Тихоокеанский флот. В генеральном сухопутном сражении на их стороне сражались подразделения НОАК и Вооруженных сил Монголии.

Для освещения маневров Минобороны организовало пресс-тур, куда пригласило российские и зарубежные СМИ. Первый крупный эпизод прошел 12 сентября на полигоне Телемба Республики Бурятия, где соединения ПВО отразили условную массированную воздушную атаку "синих" на позиции "красных".

Завоевание господства в воздухе

Современная война начинается в небе. В первом эпизоде "синие" условно нанесли массированный ракетно-авиационный удар по позициям "красных". Он наносился плотными группами с различных направлений. Атакующие применили крылатые ракеты, корректируемые и управляемые боеприпасы. Из громкоговорителя доносились слова диктора: "Вы наблюдаете пуски зенитных ракет дальнего действия…" Приглашенные журналисты могли их наблюдать разве что ушами — на полигоне Телемба стояла низкая облачность, увидеть подлетающие мишени и их перехват было затруднительно. О том, что действие происходит на военном полигоне, напоминали только возвышающиеся над кронами хвойного леса транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и С-300, рассредоточенные по линии горизонта.

Расчеты ПВО "красных", уходя из-под условного удара "синих", вывели свои боевые машины из мест постоянной дислокации и развернули их в боевое положение на замаскированных позициях в долине полигона. Радиотехнические войска с помощью РЛС "Небо-СВУ" и специализированной станции для борьбы с малозаметными целями "Противник-ГЕ" обнаружили атакующие силы.

Через систему автоматизации "Фундамент", из командного пункта ПВО расчеты передали информацию о целях на боевые машины. В отражении удара задействовали весь спектр систем и комплексов ПВО, создав эшелонированную ПВО. В западной терминологии это называется A2/AD — зона ограничения/воспрещения доступа и маневра. Сплошной зонтик ПВО накрыл фронт в несколько сотен километров.

ЗРС С-400, С-300, комплексы войсковой ПВО "Бук", "Тор" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" перехватили 30 воздушных целей условного противника. Об успешном перехвате можно было судить по доносящимся из-за облаков хлопков от разрывов. Полет части целей проходил во всем диапазоне высот и скоростей с огибанием рельефа местности. Мишени, имитировавшие весь спектр средств воздушно-космического нападения условного противника, по скоростным, маневренным характеристикам, а также по параметрам радиолокационной заметности превосходят реальные аналоги, стоящие на вооружении стран мира.

Представители Минобороны особо подчеркнули, что стелс-мишени ввели в учебную подготовку для проверки возможностей ПВО. Никто, по словам военных, не мог гарантировать поражение 100% целей. Кроме мишеней, зенитчики перехватили реальные крылатые ракеты, запущенные с самолетов. Тем не менее зенитчики "красных" сбили все условные средства воздушного нападения "синих". Расчеты зенитных комплексов показали боевую слаженность и высочайшее мастерство.

В розыгрыше эпизода противовоздушного боя участвовало более тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

Это основное мероприятие дивизии ПВО в 2018 году. Все расчеты успешно выполнили задачи. Люди к этому готовились, люди справились, им за это огромное спасибо Сергей Тихонов, командир 76-й дивизии ПВО, полковник

Генеральное сражение

После отражения условного воздушного нападения "синих" господство в воздухе закрепили за собой "красные". Настало время генерального сражения по разгрому сил агрессора. Оно развернулось 13 сентября на полигоне Цугол Забайкальского края. За эпизодом лично наблюдал Верховный главнокомандующий, Министр обороны и начальник Генштаба. Совместные действия сил России и КНР находились и под пристальным вниманием иностранных военных атташе и СМИ.

На первом этапе "синие" на более чем 30 танках, 86 боевых машинах пехоты и 73 автомобилях захватили рубежи и объекты "красных". Исчерпав наступательные потенциал, "синие" закрепились на занятых позициях. Для контрнаступления понтонеры "красных" навели переправу через реку Онон. Свыше 115 единиц военной техники преодолели водную преграду. Подразделения ВДВ прикрыли переправы, высадившись с вертолетов на противоположном берегу.

Для завоевания превосходства и дезорганизации войск "синих" "красные" нанесли массированный огневой удар с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Ураган" и "Град", а также самоходных артиллерийских установок "Мста-С", "Гиацинт", "Акация", тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1 "Буратино" и буксируемых орудий.

Впервые со времен Второй мировой в таком масштабе применена тактика огневого вала. Она заключается в сдвиге фронта огня по мере наступления сил. Это один из самых сложных артиллерийских приемов — необходимо четко координировать продвижение войск и огонь артиллерии, иначе попадание по своим силам неизбежно. Артиллеристы "красных" справились с этой задачей безукоризненно. Авиационный комплекс "Клевер", самолеты-разведчики Су-24МР и беспилотники "Орлан-10" корректировали огонь и фиксировали поражение целей.

Сухопутные силы ВВО совместно с силами НОАК сдвинулись с места и единым фронтом пошли в наступление. Обороняясь, "синие" применили против "красных" высокоточные боеприпасы. Мишени, их имитирующие, перехватывали ПЗРК "Игла" и ЗРК "Тор", "Стрела-10" войсковой ПВО.

Авиационная поддержка

Развивая огневое превосходство, к условным ударам по "синим" присоединилась авиация. Четыре ракетоносца Ту-95, шесть бомбардировщиков Ту-22М3, по 16 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 выпустили крылатые ракеты, применили бомбы и высокоточные боеприпасы.

Артиллерия заранее нейтрализовала ПВО "синих". Ударам с воздуха подверглись мишени, имитирующие пункты управления и силы на маршрутах выдвижения условного противника. Целеуказание и корректировку ударов осуществляли с беспилотников "Элерон-3", "Орлан-10" и "Форпост".

Для упреждения удара во фланг с 25 военно-транспортных самолетов Ил-76МД был высажен десант — небо усыпали сотни белых куполов. В состав десанта вошли свыше 700 человек и 51 боевая машина десанта БМД-2.

Спецназ ВДВ выявил полевой центр управления "синих". Чтобы его уничтожить и взять выгодный рубеж, 62 вертолета Ми-8АМТШ, Ми-26 и Ми-24 высадили десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Рой винтокрылых машин, проносящихся на сверхмалой высоте, производил неизгладимое впечатление. Из громкоговорителей так и напрашивался "Полет Валькирий" композитора Вагнера.

Задачи особого назначения

Сухопутная операция подразумевает не только танковые броски, воздушный десант и артиллерийское подавление. Бой XXI века насыщен широким спектром угроз — от мин и оружия массового поражения до ударных дронов и средств радиоэлектронного подавления. Для особых угроз необходимы силы особого назначения. Так, подразделения РФ и КНР в роли "красных" совместно отработали уничтожение беспилотников условных "синих", применив новейшие противодронные ружья REX-1.

Проходы в минных полях для "красных" взрывным способом проделали инженерные войска с помощью реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит". Группы штурма и разграждения поддержали роботизированные комплексы разминирования "Уран-6" и боевые "Уран-9". Ремонтно-эвакуационные группы и медики эвакуировали подбитую технику и раненых. Подразделения РХБЗ с использованием дымовых машин ТДА-3 аэрозольными завесами прикрыли пункты управления и войска "красных".

Группы РЭБ подавили средства разведки, линии связи, системы управления, приемники GPS и сотовую связь "синих", вывели из строя или принудительно посадили БПЛА. Взаимодействие происходило в едином разведывательно-огневом контуре с использованием комплекса разведки и управления связи "Стрелец", средств радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Все эти действия позволили меньше чем за час разгромить условного противника в лице "синих".

Тихоокеанский рубеж

Нанеся поражение сухопутным силам "синих" в сражении на Цуголе, по легенде учений, "красные" перешли к наступлению на всех театрах военных действий. Часть сил "синих" прорвалась через Хасанский район Приморского края на побережье Тихого океана к бухте Клерка, где ожидался подход подкрепления. Чтобы выбить противника с прибрежного плацдарма и воспрепятствовать подходу резерва "синих", "красные" провели морскую десантную операцию. Она началась 15 сентября на полигоне морской пехоты Бамбурово.

Для подхода большого десантного корабля (БДК) "Ослябя" корабли Тихоокеанского флота нанесли артиллерийский удар по "синим", уничтожив условные огневые позиции на берегу. С вертолетов Ка-29 десантировались группы саперов для создания проходов в заграждениях и минных полях у кромки воды.

Когда путь был проложен, в бухту вошел БДК "Ослябя" с ротой морпехов на БМП-2. Артиллерийские установки "Гвоздика" обеспечили огневую поддержку, ударив по обороняющимся. Мишени, имитирующие укрепления в глубине обороны, поразило звено штурмовиков Су-25 и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Под прикрытием авиации БДК "красных" подошел к берегу, створки его десантного отсека раскрылись, и из них на песчаный берег бухты Клерка вышли боевые машины пехоты. Морские пехотинцы плотным огнем из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и орудий БМП подавили условного противника и уничтожили укрепления "синих".

Управляли действиями авиации, артиллерии и морской пехоты с корабельного командного пункта на судне измерительного комплекса "Маршал Крылов". Силуэт корабля был легко узнаваем в дымке на горизонте, откуда он управлял десантной операцией. За все время боевой службы "Маршал Крылов" впервые выступил в качестве корабля управления силами морской пехоты.

После захвата плацдарма "красные" продолжили преследование условного противника, отступающего вглубь полуострова. Для поддержки темпа наступления и разгрома "синих" им в тыл с вертолетов Ми-8АМТШ высадились подразделения ВДВ. Вместе с морпехами они нанесли условному противнику окончательное поражение.

"Синие" утратили побережье, потеряли большую часть своих сил, оставшиеся подразделения оказались дезорганизованы и деморализованы, надежды на подкрепление с моря не осталось. "Красные" успешно отразили масштабную агрессию условного противника на всех военных театрах. Враг был разбит. В эпизоде в бухте Клерка участвовало более 200 морских пехотинцев и 30 единиц техники.

Продолжение политики иными средствами

Все мероприятия в рамках маневров завершились 17 сентября. Эпизоды уже отыграны — можно подвести предварительные итоги. Оценку маневрам с военной точки зрения еще предстоит дать, но уже можно наблюдать политический эффект от крупнейших за почти 40 лет маневров.

Представители зарубежных СМИ, приглашенные Минобороны на "Восток-2018", уже транслируют впечатления от увиденного своим аудиториям. Центральная идея их репортажей — Россия обладает не только решимостью, но теперь и силами для защиты себя и союзников.

Вторым мотивом является укрепление военных связей России и КНР. Этот фактор является большим раздражителем для наших западных партнеров. Речи о военном союзе между Россией и КНР никто не ведет. Достаточно продолжать всеобъемлющее сотрудничество в тех форматах, в которых оно развивается сейчас.

Те же, кто сомневается, что Россия и Китай в случае необходимости выступят единым фронтом против общих угроз, могут пересмотреть кадры учений и послушать заместителя начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенанта Шо Юаньмина.

В завершение основного эпизода на полигоне Цугол, где участвовало более 3,5 тысяч военнослужащих из Китая, генерал сказал: "Отношения России и Китая вступают в новую эпоху на более высоком уровне. Две страны как мировые державы несут на себе ответственность за поддержание мира и стабильности, показывают всем образец международных отношений нового типа... На маневрах китайские и российские военнослужащие плечом к плечу, вместе, на общем поле показывали свое мастерство. Мы укрепили дружбу и взаимодоверие, расширили реальное сотрудничество для обеспечения мира, а также повысили свои возможности противостоять общим вызовам".

На языке дипломатии трудно представить более четкий сигнал международному сообществу об уровне взаимодействия двух держав.

Артур Шайхутдинов