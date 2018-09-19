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19.09.2018
ТАСС

В Липецке начались совместные учения российских и индийских летчиков "Авиаиндра-2018"

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Истребители Су-30СМ ВВС
Истребители Су-30СМ ВВС России постройки 2014 года (красные бортовые номера "24" и "25") в ходе российско-индийских учений "Авиаиндра-2014". Самолеты были поставлены ВВС России 19.07.2014. Липецк, сентябрь 2014 года.
Источник: Евгений Волков / russianplanes.net

Военные проведут совместные маневры на истребителях Су-30СМ, МиГ-29, штурмовиках Су-25, транспортниках Ан-26 и вертолетах Ми-8

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российско-индийские авиационные учения "Авиаиндра-2018" во вторник начались на базе Липецкого авиацентра. Всего около 20 индийских летчиков, а также инженерно-технический персонал прибыли в Россию для участия в учениях, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России стартовало совместное российско-индийское летно-тактическое учение "Авиаиндра-2018". В составе индийской делегации прибыли около 20 летчиков истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты инженерно-авиационной службы, группы руководства полетами, службы безопасности полетов и другие", - рассказали в военном ведомстве.

Летчики проведут совместные маневры на истребителях Су-30СМ, МиГ-29, штурмовиках Су-25, транспортниках Ан-26 и вертолетах Ми-8. Полеты и учебные задачи будут выполнять на двух авиационных полигонах в Липецкой и Воронежской областях.

Как пояснили в Минобороны, в ходе полетов совместные экипажи отработают боевое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения по наземным целям, элементы воздушного боя, высадку тактического десанта, укороченный взлет и посадку и другие задачи. Учения "Авиаиндра-2018" продлятся до 29 сентября.

18.09.2018
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принадлежат ТАСС
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Ан-26
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МиГ-29
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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