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19.09.2018
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил, как Израилю удалось подставить Ил-20 под удар ПВО Сирии

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F-16
F-16.
Источник: Li Rui/Zuma/Global Look Press

Система "свой-чужой" российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого сирийскими ПВО, могла не сработать из-за близости израильских истребителей, рассказал ведущий эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Бижев пояснил, что "если ВВС Израиля совершали опасные маневры возле нашего Ил-20, израильские самолеты отвечали на сигнал "я чужой" и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно получали сигнал "чужой", передает "Интерфакс".

Для сирийских ПВО это стало нарушением границы и дало право на открытие огня.

"Технически зенитно-ракетные комплексы так устроены, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал. У Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше чем у истребителя. Естественно, ракета хватает более сильный сигнал и идет на него", – генерал-лейтенант.

Отмечается, что в разные годы Бижев был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС России, а также заместителем главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО САР.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что израильские летчики прикрывались Ил-20, "у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16".


Наталья Ануфриева

18.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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